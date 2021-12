“En pandemia se mostró el lado altruista y humano que caracteriza a la profesión”

En medio de la pandemia, el personal médico mantuvo su labor con responsabilidad en la primera línea de atención, con una entrega absoluta, con mucho esfuerzo, con cansancio y con el reconocimiento de toda la sociedad.

La fecha del Día del Médico se eligió en honor al Dr. Carlos Finlay, quien nació el 3 de diciembre de 1833 en Cuba y dedicó años de su vida para encontrar la causa de la fiebre amarilla. Sus esfuerzos y los de los demás profesionales de la salud salvaron millones de vidas a lo largo de la historia.

En este día, el flamante presidente de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), Dr. Daniel Marfort (MP 3327), analizó esta noble profesión: “En este día especial, los médicos tenemos sensaciones encontradas porque por un lado, el trabajo realizado durante la pandemia mostró el lado altruista y humano que siempre ha caracterizado a la profesión y que fue reconocido por la sociedad, pero por otro lado, pese a que creemos que debemos reconocer ese esfuerzo de todos los colegas que han demostrado dedicación y compromiso en la lucha contra el Covid-19, hay muchas razones que nos obligan a evitar los festejos”.

“El reconocimiento recibido por la extraordinaria muestra de servicio y vocación que llevaron adelante los médicos, junto a los equipos de salud, no fue suficiente para revertir la precarización laboral que sufre una parte importante de los colegas”, planteó el profesional.

Respecto a que cosas deben mejorarse para cambiar esta situación que atraviesan los médicos, el presidente de la AMDC señaló: “Esto que menciono no es reciente. Es un proceso largo que ha derivado en que el profesional pierda el control de su propia actividad, principalmente por una creciente burocratización de sus tareas y un progresivo detrimento de las remuneraciones que percibe. Lamentablemente pese a que se ha demostrado el valor del médico como actor clave en un momento crítico para la salud de la población como fue la pandemia, eso no ha cambiado”.

“Las exigencias que se le imponen al médico, le pusieron un peso extraordinario sobre sus espaldas, obligándolo a trabajar horas extras, a reducir los tiempos de capacitación. Pese a ello los colegas mantuvieron una postura altruista y humana durante la pandemia, y dijeron presente cuando se los necesitó. Hemos tenido colegas respondiendo mensajes a cualquier hora, trabajando en terapias sin descanso, yendo al domicilio de sus pacientes sin cobrar un peso. Otros no han podido ver a sus familias por largo tiempo. La verdad que a esos colegas los aplaudimos porque representan la esencia de nuestra profesión, pero es necesario poner sobre la mesa los problemas para que esta realidad cambie”.



LA NECESIDAD DE

CAMBIOS URGENTES

Acerca de la posibilidad de cambiar esta realidad, el Dr. Daniel Marfort manifestó que “creemos que sí, tenemos esperanza. Digo tenemos porque sé que hablo por mis compañeros de Comisión Directiva también. Creemos que la forma de cambiar esta realidad es estando unidos, todos los médicos, en pos de ese objetivo. Si no lo creyéramos, no hubiéramos asumido la responsabilidad de conducir los destinos de la Asociación Médica”.

“Sabemos que no será fácil pero si los colegas se involucran, nos ayudan con proyectos, nos acompañan en aquello que emprendamos y tienen paciencia ya que no todo puede ser cambiado de un día para otro, creemos que podemos hacer un aporte para responder a las demandas que tienen largo tiempo”, indicó.



DESAFÍOS

INSTITUCIONALES

El presidente de la Asociación Médica comentó: “Tenemos muchas líneas de trabajo. Asumimos apenas algunas semanas y pese a que estamos realizando diagnósticos en muchas áreas ya empezamos a hablar con los médicos cara a cara y a pedirles que compartan sus necesidades. Hemos realizado ya unas cinco reuniones en Rafaela y la zona porque queremos saber de primera mano qué piensan los colegas. En esas reuniones también les contamos cómo está la institución y los proyectos que llevamos adelante porque creemos que es necesario llevar adelante una gestión absolutamente transparente”.

También destacó que “creemos que es necesario devolverle a la Asociación Médica el lugar que siempre supo tener en la vida social y cultural de nuestras comunidades y queremos que los socios y socias médicos sean embajadores de nuestra institución”. Y añadió: “Por otra parte, ya empezamos a trabajar para desarrollar actividades de formación continua. La Asociación Médica no puede estar exenta de esa misión fundamental por eso, pese al corto tiempo, organizamos una capacitación para este sábado 4 de diciembre con el aval del Colegio de Médicos, que estará a cargo de profesionales destacados, varios de ellos profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)”.



“EL CENTRO ASISTENCIAL

ES DE TODOS LOS MÉDICOS”

“Estamos gestionando convenios con instituciones hermanas para acercarles beneficios a los asociados que pronto informaremos. Todo eso mientras ordenamos y potenciamos la gestión ante las Obras Sociales y los proyectos institucionales como Clínica Nacer y Centro Asistencial. Respecto de este último queremos hacer fuerte a nuestro prepago gremial Centro Asistencial que es el prepago de todos los médicos. Una fuente de trabajo de calidad para los socios y también para colegas de otras profesiones hermanas y para los sanatorios de la región y un servicio de calidad para nuestros vecinos y pacientes con precios razonables”, remarcó.

“Centro Asistencial es de todos los médicos y eso se ve reflejado en la relación con el profesional, porque Centro Asistencial es el que es el que el más rápido les paga, el que más rápido les soluciona cualquier inconveniente. Progresivamente también queremos mejorar aún más los aranceles, pero para eso necesitamos que los colegas sientan al prepago como propio y nos ayuden a hacerlo crecer”, ponderó Marfort.