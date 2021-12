Empleados municipales tuvieron su reconocimiento por su labor

Este jueves, en el Anfiteatro “Alfredo Williner”, se llevó a cabo el acto de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que cumplen 25, 35 y 40 años de labor comprometido en el municipio.Participaron de dicho acto, el intendente Luis Castellano, el secretario general de SEOM, Darío Cocco, autoridades del Ejecutivo Local, representantes del Concejo Municipal, integrantes de la Comisión Directiva del SEOM, autoridades del Directorio del CAEPAM, y familiares de los agasajados.Este reconocimiento no solo es una forma de agasajar a los empleados y empleadas, sino de demostrarle a cada uno de ellos que son parte fundamental para que esta institución funcione, revalorizando cada una de las tareas que desempeñan al servicio de la comunidad. Es un año especial, en el que Rafaela cumplió 140 años, y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales celebró sus 75.RECONOCIMIENTO A LAVOCACION DE SERVICIODarío Cocco agradeció “a todos los trabajadores y familias por todo lo que han hecho y generado durante toda esta trayectoria dentro del municipio y generando todo tipo de servicios para la sociedad en general”. “Este es un acto especial. Son momentos que uno los espera y los vive con muchas ganas porque luego de dos años duros de pandemia, todo ha sido nuevo, ha sido distinto y diferente. Nos tocó un lugar duro porque fue estar en la primera línea sin saber bien lo que estaba pasando, pero sabiendo que la vocación de servicio hacía que estemos ahí. Todo este esfuerzo que hemos hecho, la comunidad lo vio y lo reconoció”. “Rafaela es una ciudad linda, ordenada, una ciudad para vivir y construir. De esto los trabajadores nos sentimos orgullosos, pero tenemos gran parte de responsabilidad para que esto sea así. Desde este lugar agradecemos a todos los que hicieron esto posibles y recordamos a los que la pandemia llevó”. Además, Cocco pidió a los agasajados que transfieran la cultura del trabajo. Asimismo, expresó el deseo de que “este tipo de actos los podamos seguir realizando en conjunto con las diferentes instituciones”. “La familia municipal es grande y cada uno de ustedes es una pieza clave”, concluyó.PARTE DE UN PROYECTOA su turno, Mari Gallardo, quien lleva 35 años en la administración pública, contó: "Hace 35 años estaba parada en el Salón Verde esperando para concursar mi ingreso a la Municipalidad. Éramos 120 las personas que esperábamos lo mismo, siendo seleccionados solo 40. Ahí parada junto con una persona que conocía pensaba que no iba a entrar. 35 años después hoy me acompañan mis amigos. Todos nosotros fuimos acompañando grandes cambios que fue sufriendo el municipio. Fuimos acompañando los proyectos, fuimos y somos parte de ese proyecto”. "Todas las políticas de capacitación que se brindan y se desarrollan son las que hacen que en nuestro trabajo se reflejen estas acciones. Nosotros nos debemos a la comunidad. Todos formamos un gran equipo y le debemos dar mucha importancia este trabajo en equipo”.VOCACIONPor último, el intendente Luis Castellano destacó que “a veces uno no dimensiona lo que hace todos los días porque estamos metidos en la vorágine diaria y no nos damos cuenta lo que este gran equipo está produciendo”. “Sé que como intendente tengo un equipo político pero también un equipo municipal que me protege, que me cuida y que es cada uno de los brazos ejecutores de los proyectos que se realizan desde el municipio por la ciudad, por cada rafaelino y rafaelina”, agregó. “Pero detrás de esto también está la vocación municipal de servir. El hecho de saber que la actividad pública es una actividad difícil, desprestigiada, pero que nosotros la ponemos en valor siempre. Que Rafaela sea tomada como ejemplo, que sea estudiada, se lo debemos a cada uno de ustedes”, cerró Castellano.