“Con Santa Fe Más buscamos restituir los derechos en nuestros jóvenes”

Santa Fe Más es un programa provincial de inclusión que apunta a la restitución de los derechos de los y las jóvenes. Además, acompaña en el recorrido formativo y educativo, brindando herramientas para la inserción en el mundo del trabajo. Esta semana, se realizó su cierre anual. El evento se llevó adelante en el Skate Park de nuestra ciudad y se pudo compartir de una tarde-noche al aire libre, con entrega de certificados de participación y un gran momento para disfrutar de la música con familias y amigos.

Contó con la presencia del intendente Luis Castellano; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la coordinadora de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno; representantes de las distintas vecinales, equipo de Santa Fe Más, talleristas, participantes, familias, vecinos y vecinas de la ciudad.



"EL PROGRAMA DE MAYOR

DESPLIEGUE TERRITORIAL"

En el evento, Diego Peiretti expresó: “Santa Fe Más es una política más que llevamos adelante con el objetivo de trabajar con las y los jóvenes de nuestra ciudad. Asumimos como Gobierno local un rol de cercanía y de acompañamiento. Cada una de nuestras acciones intenta estar cerca de las y los jóvenes que están en la búsqueda de nuevas oportunidades; el Estado es quien se las debe facilitar trabajando coordinadamente con las instituciones del territorio. En este caso, pudimos gestionar ante el Gobierno de la Provincia este programa que puso en marcha el gobernador Omar Perotti. No tengo dudas de que es el programa de mayor despliegue territorial que hemos llevado adelante en la ciudad de Rafaela. En un año complejo, con la pandemia en el medio, teniendo que pasar en varios momentos de la presencialidad a la virtualidad. A pesar de ello todos las y los jóvenes se sostuvieron en el programa y esto habla muy bien del despliegue territorial que llevamos adelante y del enorme compromiso del todo el equipo de coordinación. El equipo está conformado por tutores, coordinadores, profesores y todos ellos han puesto mucho para que lleguemos a este momento luego de doce meses de trabajo”. “Son muchos los jóvenes que recibieron su certificado. Los acompañaron sus familias y todos sienten la alegría de haber cumplido con el objetivo. La idea ahora es continuar, hay muchos programas que coordinamos desde las Secretarías de Producción, Empleo e Innovación, Desarrollo Humano y Educación; lo que queremos hacer es que puedan seguir participando de otros programas que busquen la inserción laboral, social, educativa, y que se genere una trayectoria que le brinde a cada uno nuevas oportunidades. Coordinaremos acciones a partir de las necesidades concretas, seguiremos trabajando con el firme objetivo de seguir construyendo ciudadanía, inclusión social, laboral y educativa”; sumó Peiretti. “Con Santa Fe Más buscamos restituir derechos en nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de Rafaela. Estamos muy satisfechos, agradecidos con las instituciones que abrieron sus puertas para llevar adelante los talleres y con el equipo de trabajo que hizo el seguimiento y acompañamiento que resulta fundamental para que todos estemos aquí”; cerró el Secretario.



"UN MOMENTO ESPECIAL

Y DE FESTEJO"

Seguido, Myriam Villafañe dijo: “Fue un momento especial y de festejo. Fue muy importante para nosotros llegar a esta fecha del año y poder encontrarnos en este lugar para realizar la entrega de certificados a 300 chicos que no solo se capacitaron, sino que han tenido encuentros durante todo el año que tiene que ver con los vínculos y los valores”. “Hemos podido desarrollar más de 25 talleres en distintos lugares de la ciudad, con jóvenes y adolescentes desde 16 años en adelante. Encontrarnos fue un motivo de festejo, porque a pesar de la pandemia y sin presencialidad, pudimos a través de la virtualidad también encontrarnos y saber continuar con estos talleres. No puedo dejar de agradecer al equipo que llevó adelante el programa Santa Fe Más; un equipo muy comprometido, que supo entender a cada joven con su problemática y su situación. Más allá de la capacitación que se les dio, ha sido realmente ser acompañantes. Como lo dice la palabra, hemos sido muy humanos y se entendió cada una de las problemáticas que ellos han traído a los talleres”; sumó Villafañe. “No puedo dejar de agradecer al gobernador Omar Perotti por haber otorgado tantos talleres a la ciudad, lo que nos permitió brindar esta herramienta a los chicos y chicas. Este es el principio del ingreso y la inserción al mundo laboral. Pudimos ver la alegría de recibir el certificado y lo que significa para cada una de ellos”; cerró la Secretaria.



LA VOZ DE LOS

PARTICIPANTES

Luego de recibir su certificado, Maximiliano dijo: “Tengo 17 años e hice el taller de serigrafía en barrio Italia. En el taller aprendimos a estampar en tela y en distintas superficies, sellos, escala de valores y cromática, entre otras cosas. Me gustó mucho y lo volvería a hacer”. Asimismo Isaías, del mismo grupo, agregó: “Yo tengo 19 años y también hice el taller de serigrafía en el mismo barrio. Allí hicimos estampas y aprendimos a yuxtaponer stencils. Me gustó hacerlo y lo volvería a hacer para aprender todo de nuevo y con más detalles”. Seguido, las hermanas Lara y Dalma Acosta contaron: “Hicimos el taller de cocina en el barrio Pablo Pizzurno. Estamos felices de haber compartido con gente hermosa y haber aprendido tanto. Se formó un grupo muy lindo y fue una oportunidad para todos. Nos dieron la oportunidad para tener una salida laboral. Aprendimos a hacer muchas cosas de pastelería, panadería y comidas típicas como pizzas, galletitas y pastas. Fueron 12 meses buenos y a full, llegamos a hacer hasta tres recetas por día. Nos llevamos amistades y momentos”. También Uriel, quien participó del programa Santa Fe Más, comentó: “Yo tengo 17 años e hice el taller de reparación de electrodomésticos en el barrio Villa Podio. Aprendí a reparar microondas, tostadoras, licuadoras y todo lo que tenga corriente. Me gustó y estoy pensando en seguir el curso un año más para seguir aprendiendo”.



ACOMPAÑAMIENTO TUTOR

Por último, Rafael Molina, tutor del taller de panificación de barrio Mora, expresó: “El taller en su mayoría fue para una población con discapacidad. Nosotros nos encontramos desde hace un año y para las y los chicos fue una experiencia muy buena. No solo por el trayecto formativo en sí, sino también por lo grupal. Fue una experiencia colectiva muy linda. Para ellos y ellas resultó muy importante este evento, ya que fue la entrega de diplomas y fue un acto más allá de lo simbólico”.