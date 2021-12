Maximiliano Yapur nos adentra en el mundo de la Cirugía General

El equipo profesional de Cirugía General del Sanatorio Nosti se encuentra integrado por los doctores Maximiliano Yapur, Patricia Seig y Agustín Tita, quienes cada día se encargan de llevar a cabo las operaciones quirúrgicas dentro de la institución.En este Día Nacional del Médico, dialogamos con Yapur, médico recibido de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quien hizo su residencia en Cirugía General en el Hospital Provincial "Dr. José María Cullen", ubicado en la ciudad de Santa Fe. A su vez, realizó un año de especialización en laparascopía y toracoscopia en Francia, y permaneció tres meses en China ejerciendo, además de un curso de 10 días, cirugías con incisiones pequeñas.La cirugía general integra todas aquellas patologías del aparato digestivo, sistema endocrino, órganos intraabdominales y pared abdominal que requieren de una intervención quirúrgica. Estos especialistas son profesionales altamente cualificados y expertos en la resolución de patologías complejas, siendo capaces de coordinarse con otras especialidades abordando de forma multidisciplinar el problema del paciente.Lo que destaca Maximiliano de esta rama de la medicina es que "el paciente cuando llega al consultorio deposita toda la confianza en mí, porque lo dormimos y después le tengo que solucionar la patología que me presentó, es decir, tengo que entrar en lo más íntimo del paciente".Actualmente, Yapur se encuentra especializado en laparoscopía, "que es una cirugía mini invasiva, comúnmente llamada láser". "Antes se hacían incisiones grandes para hacer cirugías muy complejas, ahora hacemos cirugías complejas con incisiones muy pequeñas. La más grande es de 15 mm", aseguró el médico.En tal sentido, el doctor afirmó que las operaciones que realizan con mayor regularidad son "de vesícula, que es la cirugía más común; hernias, más que nada hernias inguinales; y cáncer de intestino grueso".Además, agregó: "Ahora también implementamos el láser en la cirugía hemorroidal, que también es muy frecuente, para evitar el dolor postoperatorio que es muy doloroso".A su vez, Yapur remarcó que laparoscopía permitió reducir los tiempos no solo de cirugía, sino también de internación y recuperación. "Generalmente, el paciente que viene a operarse por un cálculo en la vesícula, ingresa, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 8:30 sale del quirófano y a las 15 ya está de alta. Lo mismo que una hernia. Son cirugías ambulatorias".Es por ello que "tratamos de hacer todo a través de laparoscopía, porque la recuperación es mejor y genera menor estrés para nosotros y para el paciente. Uno siempre quiere lo mejor para el paciente y lo mejor, si se puede hacer, es por laparoscopía, para que no tenga dolor, porque este puede traer muchas complicaciones aparejadas, como neumonía, infecciones o que se le abra la herida si es muy grande", detalló el doctor.Maximiliano hace cuatro años que trabaja en el Sanatorio Nosti y enfatiza que en la institución "se trabaja muy bien" y está muy contento. "Tenemos mucha tecnología y eso es muy importante, porque nosotros operamos con pinzas y vemos en la pantalla. Si ves mal no podés operar por laparoscopía. Acá se ve excelente". Junto a Seig y Tita, realizan entre cuatro y cinco operaciones por día, todos los días, inclusive los sábados en algunas ocasiones.