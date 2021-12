Peiti pagó sobornos para la campaña del PJ

Un nuevo escándalo con derivaciones difíciles de estimar se disparó con la declaración del empresario del juego ilegal, Leonardo Peiti, quien ayer fue condenado por sus actividades ilícitas pero también la justicia lo admitió como "imputado colaborador" por lo que el testimonio que brindó el pasado 13 de septiembre, en el que deja en evidencia una trama de corrupción política, fue incorporado al expediente, lo que complica a aquellos políticos mencionados, como el senador provincial, Armando Traferri.En un juicio abreviado que se llevó a cabo ayer, Peiti fue condenado a seis años de prisión, aunque la pena se reduce a tres de prisión efectiva por haberse acogido a la figura de "imputado colaborador". El juez Rafael Coria homologó el juicio abreviado y consideró que corresponde aplicar dicha figura porque sus aportes fueron corroborados, y permitieron importantes avances en las investigaciones.Peiti deberá pagar una multa de 42.479.500 millones de pesos (se considera tres veces el dinero lavado) y el decomiso de 19 lotes ubicados en Tierra de Sueños Casilda y un auto Toyota Corolla. La condena corresponde a tres causas que se siguieron en las jurisdicciones de Rafaela, Melincué y Rosario, por lo cual en la audiencia, que presidió en juez Coria, estuvieron presentes los fiscales Gabriela Lema y Guillermo Loyola, de Rafaela, Matías Merlo, de Melincué y Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de Rosario.Precisamente, Schiappa Pietra explicó, al finalizar la audiencia, que el aporte de Peiti fue considerado fundamental porque "permitió avanzar en las investigaciones en relación al ex fiscal regional Patricio Serjal y al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, como también todo lo que concierne a la investigación sobre el propio senador Armando Traferri". En este sentido, los fiscales destacaron que las declaraciones de Peiti fueron corroboradas con las evidencias, comunicaciones telefónicas y reuniones que se pudieron comprobar por los impactos de las antenas de los teléfonos celulares.Peiti declaró haber pagado 250.000 dólares a diferentes políticos, o a sus colaboradores cercanos, con el objetivo de que gestiones ante el gobierno provincial para que lo habiliten como concesionario del juego legal en la provincia.Tras la audiencia en la que se avaló el acuerdo abreviado, la Fiscalía distribuyó un documento con 400 carillas donde se pueden leer las dos declaraciones de Peiti.En declaraciones a la prensa, el fiscal Matías Edery señaló que "Peiti mencionó que le dio 200.000 dólares, aproximadamente, en varios encuentros, al senador Traferri. Nosotros acreditamos y corroboramos que existieron esos encuentros, que fueron muchos, a través de los impactos del teléfono celular y particularmente a través de las intervenciones telefónicas que había en la causa de Melincué".Y entre tantos nombres, figura el del senador nacional Roberto Mirabella. "Cuando (Darío, imputado en la causa) Scataglini llama a mi secretaria para que se comunique conmigo, yo lo llamo a Scataglini y organismos una reunión, donde voy a verlo a los silos de Santa Fe y concretamos lo que me dijo él que ya tenían, según él me dice que el Pipi (Traferri) ya tiene todo esto arreglado. Arregló con Mirabella que el núcleo del poder de Traferri va a apoyar a Mirabella para que sea reelecto gobernador después de Perotti a cambio nos van a dar el convenio, ya tenemos todo cocinado, ya tenemos todo cerrado", dice en la carilla 56 de 400. ¿Y ahora?