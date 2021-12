Límite agronómico: la oposición impuso su proyecto en el Concejo

Finalmente, y luego de casi dos años de intrincado debate, que traspasó las paredes del Concejo Municipal y fue seguido celosamente por productores y quienes militan temas ambientales, los ediles locales abordaron la problemática de los fitosanitarios y este jueves, en decisión dividida, se convirtió en ley el marco para regular su aplicación y la superficie de excepción.En medio de un recinto colmado y bien dividido entre la gente del campo y los ambientalistas, ya que de antemano no se descartaba que se produjeran alguna tensión entre ambos sectores, primó la cordura y el respeto, todo se desarrolló en perfecto orden y solo en un par de ocasiones el discurso del concejal Lisandro Mársico fue interrumpido por algún reproche en voz alta, que despertó el enérgico repudio del legislador. Del mismo modo, si bien no faltaron chicanas entre los ediles, nada hizo alterar el clima de respeto entre ellos a pesar de lo apasionados que fueron al momento de defender sus posturas.Con relación al proyecto aprobado, su mentor, Leonardo Viotti fue miembro informante y en el inicio de su discurso dejó sentado que ante lo extremo de los otros dos proyectos: “procuramos generar una tercera alternativa buscando equilibrio entre salud, ambiente y producción”.“Tenemos que encontrar -señaló- productos más amigables con el medio ambiente, pero de manera progresiva, y regulando no prohibiendo y hemos introducido un concepto del que los otros proyectos no hablan, como es el de productos biológicos”. Y en la misma dirección apuntó que “los cambios tienen que ser paulatinos y persiguiendo un objetivo claro que tiene que ser de mayor control, más tecnología, con más transparencia y más sanciones a quienes no cumplen normativa”.A la hora de brindar los detalles relevantes de su proyecto explicó que “desde el límite y hasta los primeros 50 metros no se va a poder realizar nada, como es hasta ahora, solo la conformación de una columna forestal para frenar la deriva (barrera que tendría un costo cercano a los $ 3 millones, si se tiene en cuenta que se necesitan unos 28 mil árboles) . De ahí hasta los 200 metros, donde hoy tenemos tierras improductivas tenemos que generar alternativas y es aquí donde entran los productos de origen orgánico, que hoy no están desarrollados a nivel mundial, pero los laboratorios del mundo están trabajando en ellos, y acompañando estos desarrollos incluimos en esta ordenanza la posibilidad de comenzar a trabajar con ellos para cuando estén desarrollados. Del metro 200 al metro 1.000 planteamos una reducción en la que se eliminen los productos banda roja, banda amarilla y se limiten al máximo los productos banda azul y solo se estén usando productos banda verde con controles y fiscalizaciones permanentes entre los 200 y los 500 metros. De ahí en adelante en esta primera instancia con controles aleatorios”.Finalmente, apuntó que “en el 2025 hay un quiebre y para ello vamos a conformar una comisión con integrantes específicos, de organizaciones intermedias, del Estado que tendrá la misión de analizar el avance de las tecnologías y los productos durante el tiempo que media hasta ese momento y pasar, de ser posible hasta los 450 metros con aplicación de productos orgánicos. En este 2025 la fiscalización va a ser total de cada una de las aplicaciones que se den en la ciudad”.La apertura de los discursos había sido de Brenda Vimo, quien de entrada pidió que se habilite el debate abierto, moción que encontró el respaldo de todos sus pares. Antes de comenzar su ponencia, para defender su proyecto, que proponía la prohibición absoluta de aplicar agroquímicos en una franja periurbana de 1.000 metros, la edil presentó un video con el que respaldó sus palabras y en el que se expusieron con crudeza, en base a estadísticas e investigaciones, las consecuencias de la aplicación de estas sustancias a partir de la “deriva”.La justicialista destacó que su iniciativa se fundamentaba en tres ejes que necesitan equilibrarse: salud, ambiente y producción y puso énfasis al sostener, ante las críticas que se le hicieron de estar en contra del sector rural que no “está en contra de nadie sino a favor de la salud y el ambiente”. Y fue más allá al recordar que “muchos se han sentido agredidos o que esta ordenanza está en contra de la producción o de las personas que hacen esto. Lejos estoy de eso porque no creo que hayan escuchado de mi boca un solo nombre, siempre hablé de sustancias químicas. Acá lo que yo cuestiono son estas sustancias y los modelos de producción”.En el pasaje más sensible de sus palabras y al referirse a la deriva, preguntó a sus pares, no obviando que a sus espaldas había un gran número de productores: "¿si tenés dudas de que tres micromicrones de sustancia agro tóxica no cayeron donde tenían que caer sino en la nariz de un niño del periurbano, podés dormir tranquilo?. ¿Pueden dormir tranquilos si al día siguiente de una fumigación se levanta viento y el polvillo llega a las casas de la gente? ¿Están seguros?".Por su parte, el concejal Mársico centró su alocución en atacar los fallos judiciales que en la ciudad replicaron medidas cautelares de distintas localidades de la provincia, estableciendo prohibiciones de uso de fitosanitarios, en los que Vimo respaldó gran parte de su argumentación, sin considerar que en nuestra ciudad las conductas de productores y los efectos en la salud que se comprobaron en personas de esas poblaciones son circunstancias que en nada se parecen a lo que ocurre aquí.De igual manera arremetió contra la imposición que los 1.000 metros traerían para la producción y el empleo rural, como también para la estación experimental INTA Rafaela. Igualmente, con ejemplos concretos, a partir de entrevistas realizadas con productores orgánicos, demostró que hoy por hoy ese tipo de producción es inviable por sus costos como para aplicarla en la zona que el proyecto de Vimo propone pasar a producción ortodoxa a agroecológica en la ampliación de la franja libre de fitosanitarios (4.800 hectáreas).“Se pretende un proyecto que atenta contra la producción, contra el empleo. Total, lejos está el kirchnerismo de conseguir trabajo para esta gente porque si estamos en el 50% de pobres y no saben qué hacer en el país, encima vamos a tener problemas de trabajo acá”, sostuvo Mársico.Instantes después, al referirse a la situación en la que quedaría el INTA de aprobarse el proyecto del bloque peronista, estalló al denunciar: “le están metiendo un tiro al corazón de la producción y la experimentación en el país estos tres concejales. Es un tiro en la cabeza. Adonde van a ir a parar los 140 empleados ya que tanto les gusta hablar de trabajo”.AUSENCIAS“Hubo ausencias que nos hubiera gustado que estuvieran aquí, pero no tenemos fuerza de policía para hacerlos comparecer si no quieren venir a dar su opinión. Casualmente gente que va a ser muy importante en el éxito o no de una nueva norma. A mí me gustaría saber si vamos hacia un camino de cambio de producción y ese es el paradigma, cosa que yo comparto, me gustaría saber que va a hacer el Estado para mirarlo y sinceramente no lo sabemos. En lo local, hasta puedo excusar al Estado porque tiene herramientas limitadas, puede colaborar con una barrera arbórea, pero, ¿cuánto más puede hacer?. Obviamente que Provincia y Nación son las que se tienen que involucrar si queremos torcer el rumbo. Aquí no se ven. Nos hubiera gustado que la Provincia, con un rafaelino a cargo -en referencia al ministro de Producción, Daniel Costamagna-, que, por lo menos, nos de su impresión y su mirada respecto a esto. No lo tenemos. Por eso creo muy valioso lo que ha hecho este Concejo municipal”, disparó el presidente del Cuerpo, Germán Bottero, en un momento del debate.Con una sesión que comenzó a las 9, que contó además con la presencia de dos agentes policiales por seguridad, el tratamiento de los tres proyectos sobre límite agronómico para fitosanitarios se extendió hasta cerca de las 13 cuando comenzó la votación. El proyecto de Vimo recibió tres votos a favor y 6 en contra -en la sesión estuvo ausente el concejal Lalo Bonino-, el de Mársico 1 voto a favor, 1 abstención -de Marta Pascual, quien había prestado su firma para el despacho de comisión- y 7 en contra mientras que la iniciativa aprobada, elaborada por Viotti, obtuvo 5 positivos, 1 abstención y 3 negativos.