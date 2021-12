El Concejo aprobó la creación del sistema de atención primaria para perros y gatos

En la vertiginosa sesión ordinaria de este jueves, y luego de las cuatro horas que demandó el proyecto para modificar el límite agronómico de la ciudad, el Cuerpo, en un marco más tranquilo y emotivo se dedicó al tratamiento de la iniciativa del edil Justicialista ante la atenta mirada de un grupo de personas ligadas a organizaciones proteccionistas de animales.La nueva norma ordena al “Departamento Ejecutivo disponer de un espacio acorde para llevar a cabo las tareas del SAP para Perros y Gatos. El mismo deberá estar a cargo de la Municipalidad de Rafaela”. Asimismo, tendrá que incorporar: “un Director de Gestión, para que lleve adelante la administración del área, de esa forma el personal sanitario va a poder realizar de manera más sencilla su función. También, manda que se disponga “de una guardia nocturna, ante eventuales accidentes en la vía pública que requieran de inmediata atención”; y que “la secretaría de Desarrollo humano o la que la reemplace en el futuro será la responsable de la implementación y aporte de recursos para solventar el sistema”.Además, el DEM deberá “implementar un programa educativo, tanto durante la prestación de los servicios, informando y entregando material educativo a las familias que concurren con su animal, como a través de campañas de concientización y charlas educativas sobre el cuidado de los animales, que podrán realizarse en escuelas y demás establecimientos que se consideren oportunos”.Finalmente, determina (art. 7°) “la modificación del nombre del actual Departamento de Zoonosis por “Salud Animal y Zoonosis”.A la hora de informar y defender el proyecto, Senn contextualizó que “uno de los aspectos, quizás más importantes, de este proyecto es la mirada integral que se debe tener con respecto a los animales, entendiendo que salud animal y salud humana son parte de una sola salud, cuya tercera pata está formada por el cuidado del ambiente”. Y en el mismo sentido recordó que “la última reforma de nuestra constitución nacional, allá por el 94, incorporó con rango constitucional los tratados internacionales de Derechos Humanos y en donde se efectiviza que el derecho a la salud tiene que estar disponible de manera efectiva, es decir accesible y de calidad, por eso el sistema público es gratuito, para cumplir con el principio de accesibilidad. También se debe cumplir con los principios de progresividad y no regresión. Así se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.“Otra parte muy importante -continuó el edil-, no establecida en esta ordenanza, sino en otra votada con anterioridad, es el sistema de control poblacional, que ahora se va a completar con la atención primaria. Con ambos sistemas trabajando en conjunto, vamos a poder disminuir por un lado la sobrepoblación de perros y gatos y por el otro lograr también la disminución de las patologías zoonóticas (enfermedades que el animal le puede transmitir al ser humano). Sabemos que hay familias en estado de vulnerabilidad con animales que también tienen otros problemas como hongos, sarna y heridas embichadas”. Y sentenció: “hace siglos que los perros y gatos conviven con nosotros, por eso hay que entender que el problema no es individual, sino colectivo y con este tipo de políticas públicas, lo vamos a resolver.Finalmente, en cuanto a la parte normativa, aclaró “que hubo modificaciones que han ido surgiendo de las distintas reuniones que mantuvimos, porque como dije desde el momento cero, esta ordenanza con su texto original estaba sujeta a modificaciones, para que sea superadora. Y aprovechó para resaltar los aportes que la Concejal Marta Pascual hizo en representación de su bloque”.