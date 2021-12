Martorano recibió a Vizzotti

Durante la mañana de este jueves, la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, acompañada por la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, el secretario de Salud, Jorge Prieto y parte del gabinete provincial realizaron diferentes actividades en la ciudad de Santa Fe que incluyeron anuncios para el Instituto Emilio Coni, donde se celebraron los 60 años de su creación, la entrega del botiquín número 4 millones en el Centro de Salud de Pompeya, una recorrida por el LiF y, finalmente, por el Vacunatorio de la Esquina Encendida.La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano fue quién abrió la conferencia de prensa: “tenemos el 74% de la población general con esquema completo, es decir, con dos dosis y estamos en pleno operativo, no es nuestro techo. El grupo de 3 a 11 años está vacunado en un 70 % y en un 80% el grupo de 12 a 17 años. Vamos a compartir la estrategia de vacunación, vamos a recibir las devoluciones al respecto para analizar todo lo que podamos hacer para seguir mejorando y trabajando con una mirada federal”. Martorano le agradeció a la ministra de Nación por el acompañamiento en esta pandemia, "has sido una guía para todos nosotros". Entre otros temas, Vizzotti explicó que “queremos poner en valor el trabajo de la provincia en el inmenso avance del operativo de vacunación con más del 70% de la población con un esquema completo, y más cuando eso se ve en niños y adolescentes”. Para finalizar Vizzotti expresó su agradecimiento “a la ministra Sonia Martorano y a todo su equipo por el trabajo constante” e instó a “seguir vacunándose que falta menos”. “Estamos en un momento epidemiológico favorable con el aumento de la vacunación, en la Argentina en general, pero, en la provincia en particular, por los números mencionados estamos en un momento relevante porque tenemos la película de lo que está pasando en el hemisferio norte con la emergencia de una nueva variante por lo que es el momento de accionar con Nación, Provincia, municipios y los medios de comunicación para poder acercarle a la población recomendaciones y, que se pueda ejercer el derecho a vacunarse”. El objetivo es “entre cada área minimizar el aumento de casos y las hospitalizaciones. El uso del tapaboca, no subestimar si tenemos síntomas, acercarnos y testearnos y realizar el aislamiento”.Con respecto al pasaporte sanitario que se pedirá para concurrir a eventos masivos, Martorano anticipó que Santa Fe se adherirá y el mismo entraría en vigencia la próxima semana. La ministra de Salud también anticipó que según la situación epidemiológica podría ampliarse a otras actividades. En tanto, Vizzotti remarcó que es para “estimular la vacunación”, con lo cuál será necesario tener aplicadas las dos dosis.INSOLITO RECLAMOMientras tanto, y de acuerdo a lo publicado por El Litoral, una insólita protesta se llevó a cabo ayer en el norte de la ciudad de Santa Fe encabezada por un minúsculo grupo “anti vacunas” en el marco de la visita de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti. Los manifestantes, que llegaron a la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Emilio Coni" (Av. Blas Parera al 8200), levantaron carteles y entonaron consignas en contra de las vacunas que frenan el avance del coronavirus y de un eventual “pasaporte sanitario”. Consultada sobre la protesta antivacuna, Vizzotti expresó: “El número es poco, el ruido es mucho, el daño es mucho. Necesitamos saber que la población argentina confía en las vacunas y el 92% de todos los mayores de 18 años recibieron la primera dosis. Es una muestra que la mayoría confía en vacunarse. Las vacunas salvan vidas, es la herramienta que tenemos para poder sostener la actual situación.Necesitamos sostener los cuidados porque la vacuna no interrumpe la transmisión pero la disminuye”.