El sistema inmunológico puede jugar un rol clave

POR DRA. SILVINA IVALO *



El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial. Según la Organización Mundial de la Salud se estima que aproximadamente 37.700. 000 de personas viven con el VIH, de los cuales 680.000 murieron por causas relacionadas con este virus durante el 2020. Existen muchos conceptos erróneos sobre cómo se puede contraer el VIH, la doctora Silvina Ivalo, infectóloga de DIM Centros de Salud (MN 86191 // MP 444316), advierte sobre la importancia de realizar un test anual en las personas sexualmente activas para determinar si hay alguna situación de riesgo.

Uno de las cosas más comunes que escuchan las personas que viven con el VIH es que pueden curarse. Aún no existe cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a controlar el virus y proteger su sistema inmunológico, y posiblemente evitar que el VIH se convierta en Sida. Hasta el momento, en el mundo se está realizando un estudio de fase 3 para una posible vacuna.

“No existe una cura en este momento, aunque hay algunos registros de personas que se han curado de la infección. Sin embargo, la agenda de investigación en VIH y Cura está muy activa y es posible que en un futuro no muy lejano exista una de tipo funcional de la infección, donde nuestro sistema inmunológico juega un rol clave. También en este momento se está llevando a cabo un estudio de fase 3 con una vacuna en varios países del mundo, entre ellos Argentina”, informó la doctora Silvina Ivalo, infectóloga de DIM Centros de salud.

El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Produce una infección del sistema inmunológico, frecuentemente asintomática durante la primera fase, y puede durar meses o años sin manifestarse clínicamente. “El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida) es la forma en que se expresa el estadio avanzado de la infección por el VIH, cuando ya existen manifestaciones clínicas significativas y enfermedad. En general, transcurren años antes de su aparición”.

El VIH no se transmite por contacto casual, aire, agua, compartir platos, asientos de inodoro o saliva. El virus no puede vivir durante mucho tiempo fuera del cuerpo. Se transmite a través de los fluidos corporales, incluida la sangre, el semen y la leche materna. “El término correcto en este caso es de transmisión/ adquisición de la infección. Debido a su forma de diseminarse no decimos contagio, como en las infecciones respiratorias. Se transmite por vía sexual, por vía perinatal (madre-hijo/a) y por vía parenteral (sangre o elementos contaminados con sangre de personas infectadas). Es muy importante saber que la sangre o hemoderivados de bancos de sangre son totalmente seguros porque son testeados con PCR”, explicó Ivalo.

La especialista de DIM Centros de Salud aclaró que todas las personas sexualmente activas pueden adquirir VIH, sin importar edad, raza o sexo. Las personas gestantes también pueden transmitir el virus durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. “La infección por VIH es frecuentemente asintomática. Inicialmente puede haber síntomas inespecíficos y leves que desaparecen rápidamente o pasan inadvertidos. A éstos, le siguen largos periodos (meses, generalmente años) donde las personas que viven con el virus están asintomáticas. De allí la importancia de realizarse un test de VIH”.

¿Dónde las personas se pueden realizar la prueba del VIH? En todos los centros de salud. “En DIM podés hacerte el test y obtener el resultado en horas. Todas las personas deben conocer su status frente al VIH. Realizar un test anual para aquellas personas sexualmente activas es una buena frecuencia. En alguna situación de riesgo, podría realizarse con mayor frecuencia. A las personas gestantes se les debe ofrecer en la primera consulta obstétrica y repetirlo en el tercer trimestre si es negativo”.

* Infectóloga de DIM Centros de Salud

MN 86191 // MP 444316