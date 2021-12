Santiago Alassia presenta su libro en el CCVM

Se trata de "No es suficiente", la obra ganadora del premio "Alcides Greca", que tendrá su presentación oficial el jueves 9 de diciembre en el Complejo Cultural Viejo Mercado.



El próximo jueves 9 de diciembre, a las 20:00, “No es lo suficiente” del rafaelino Santiago Alassia será presentada oficialmente en la Biblioteca Popular "Lermo R. Balbi", ubicada en el Complejo Cultural Viejo Mercado (CCVM) de la ciudad.

La obra resultó ganadora del Premio Provincial de Narrativa “Alcides Greca”, que impulsa el Ministerio de Cultura de Santa Fe, y será presentada por Matías Aimino junto al autor.

Además, estará presente el subsecretario de Industrias Creativas, Félix Fiore y, en forma virtual, el escritor Luciano Lamberti.

Según la descripción realizada por el propio Lamberti, “No es lo suficiente” es un libro “compuesto de voces: desequilibradas, psicóticas, ingenuas, únicas en su singularidad, barriales o extrañas, tan adictivas que su lectura dan ganas de salir corriendo a escribir”.

"Alassia reproduce en contundentes y poderosos monólogos externos la riqueza íntima de estos personajes que caminan trágicamente por el borde del abismo, algunos incluso sin saberlo, y son presos de identidades que forjaron los demás. Los cuentos que componen 'No es lo suficiente' son minúsculas y desoladas biografías, los pensamientos de alguien que no puede dormir, testimonios de la opacidad de los acontecimientos. Leí este libro con estremecimiento físico", concluyó.



Sobre el autor

Santiago Alassia nació en Rafaela en 1979. Escribe narrativa, poesía y teatro. Publicó "Magún Magún" (poesía, 2019); "Por lo bajo" (cuentos, 2017); "Hueco en el mundo" (poesía, 2015) y "Juan y Antonio" (nouvelle, 2009). Desde 2018 es parte del proyecto "ViajaPalabra", que lleva obras y talleres de poesía y de teatro a escuelas, centros culturales, bibliotecas y otros espacios de Argentina y países limítrofes.

Al momento de su designación como ganador del premio Alcides Greca, Beatriz Vignoli escribió para Rosario/12: “Este rafaelino, nacido en la pampa gringa en 1979, acaba de ganar el Premio Provincial de Narrativa en la categoría inéditos con una colección de 10 relatos. Y está produciendo algo de la mejor literatura argentina, precisamente porque no escribe desde ningún lugar seguro sino que, al modo de los vanguardistas de antes, lo incendia todo creando intemperie”.



Sobre el Premio Provincial de Narrativa 2020

En el marco de las políticas de fomento a la producción literaria que lleva adelante el Ministerio de Cultura de Santa Fe, el Premio Provincial de Narrativa “Alcides Greca” se llevó adelante en 2020 y recibió 265 obras literarias: 184 originales en la categoría de obras inéditas y 81 libros en la categoría de obras editadas.

La cantidad de obras recibidas fue significativamente mayor que en las ediciones anteriores del Premio Provincial, lo cual indica un creciente interés de los escritores santafesinos por participar en el prestigioso certamen literario provincial.

El jurado, integrado por Eduardo D´Anna, Beatriz Vignoli y Francisco Bitar, destacó que la obra “logra climas de extrañeza haciendo uso del lenguaje cotidiano. Partiendo de una mirada sobre un mundo local reconocible, cada relato enrarece su referenciación, aventurándose en zonas limítrofes e inciertas. Cada narración emprende una exploración de sus protagonistas a partir del punto en que el mundo normal se ve quebrado por reglas insólitas, de modo que los personajes se salen de lo real para introducirse en el inaprehensible terreno de lo fantástico. Se destaca el empleo de una sintaxis original y una lengua coloquial, con lo cual se logra una voz singular”.

El Premio Provincial de Narrativa “Alcides Greca” homenajea la figura del icónico narrador y cineasta nacido en la ciudad de San Javier en 1889, cuya vida y obra transcurrió principalmente en Rosario, pero con fuertes vínculos con su tierra natal.