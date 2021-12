El Intendente distinguió a estudiantes

En la jornada de ayer, el intendente Luis Castellano distinguió a estudiantes secundarios de la ciudad, que este año lograron completar sus estudios y que se destacaron en sus respectivas escuelas.

El mismo se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, y contó con la participación de la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen. Además, estuvieron presentes directivos, docentes, padres y madres que acompañaron a los estudiantes.

Durante el encuentro, donde se hizo entrega de un diploma y de un obsequio a los tres representantes que tuvo cada escuela, Castellano mantuvo un diálogo que giró en torno a las necesidades y demandas que tiene la ciudad, desde la mirada joven.

Cabe mencionar que entre el grupo que recibió la distinción, hubo estudiantes que se destacaron no solo por haber tenido los mejores promedios, sino también por haber dado cuenta de valores como el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de servicio, que también fueron tenidos en cuenta por las escuelas que los y las postularon.

En esta oportunidad, participaron además estudiantes de trayectos de formación para adultos, como el EEMPA 1007 “Libertad”, como así también del EEMPA Virtual 1330, que también posibilita a muchas personas de la ciudad poder completar sus estudios.

“Ustedes para nosotros son un ejemplo”, destacó el intendente Castellano durante la presentación del encuentro, al mismo tiempo que señaló la importancia del acompañamiento de las familias para alcanzar estos logros, “que son también logros colectivos”.

Asimismo, consideró que es muy importante la alternativa de carreras universitarias que hoy ofrece la ciudad. “Nosotros, en el momento que terminábamos la escuela secundaria, no teníamos otra opción que no se estudiar en otro lugar. Hoy la oferta se ha potenciado y seguramente ustedes ya han tenido la posibilidad de indagar”, comentó.

También sostuvo que, frente al desafío de quienes tiene previsto incorporase al mundo laboral, tiene mucha relevancia el acompañamiento que brinda la Municipalidad en la capacitación para la búsqueda del primer empleo. “Nuestra oficina de Empleo brinda herramientas que son, hoy más que nunca, muy interesantes para la inserción laboral”, puntualizó.



Estudiantes destacados

Este es listado de estudiantes que recibieron la distinción durante el encuentro de este jueves: Ghione, Giuliano Daniel; Britez, Norma; Pérez, Daniela (EEMPA N° 1007); Santiago Manera, María Ayelén Gay, Agustín Valenzuela (Escuela N° 495 “Malvinas Argentinas”); Melani Ruiz, Acastello Noelia; Bravo Máximo (EESO Nº 429 "Mario R. Vecchioli”); Molina Grisel, Porta Lorenzo; Junco Luana (Escuela 25 de Mayo); Yodici, Lea Berenice; Busto, Valentina Belén, Bolea Maldonado, Sofía (Escuela N° 204 “Domingo de Oro”); Lamy Guillermina, Gutiérrez Victoria Pilar, Zlauvinen Eiriz Delfina (Escuela 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”); Sofía Saglietti, Martina Lenta, Agustín Duelli (Colegio San José); Feck Nicolas Mario, Méndez Mateo Valentin, Giacossa Juliana Rocío (Escuela N° Joaquín Dopazzo); Quiroga Aylen, Zanoni Mirko Ferreyra, Emilia (EESO N° 613 “Alicia Cattaneo); Pinotti Santiago, Mayrata Gabriel, Bono Valentín (EETP 460 "Guillermo Lehmann"); Balangero, Mauro, Fernández, Priscila, Reinov, Julieta (EESOPI N° 3091 "Escuela de la Plaza"); Julieta Jacob, Farias Sánchez Lautaro, Flenche Vorffray (ESCUELA N° 505 “M. Ghandi”); Appas, Ariana, Dagatti, Milena, Sola, Bruno (EESO 615); Sartori Diana, Villarruel Lara, Peralta Joaquín (Escuela N° 654 Nicolás Avellaneda); Albrecht, María Virginia; Marzioni Lucía; Monutti Elenaj (EESOPI 8022 “Misericordia”); Spagnolo Silvana, Raúl Daniel Claret (EEMPA Virtual 1330).