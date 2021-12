Resultados de ajedrez

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la presente semana se emitió un parte de prensa en el que se resalta el resultado de la última edición de los torneos Dominguitos pertenecientes a la Federación Rafaelina de Ajedrez en su nueva versión online desde el inicio de la pandemia del Covid-19, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre.

A continuación detallamos los primeros puestos obtenidos como resultados de la sumatoria de puntos luego de un año de competencias .



Categoría Sub 8:

1) Baravalle, Santiago (Esperanza)

2) Cardozo, Juan (Sunchales)

3) Muller, Ivo (Esperanza)



Primera Mejor Dama: Fontanet Paula (Atlético de Rafaela)

Segunda Mejor Dama; Gómez, Paula (Ceres)



Categoría Sub 10:

1) Delgado Salvador (Atlético de Rafaela)

2) Ironicci, Tomas ( Atlético Rafaela )

3) Cardozo, Nicolás (Sunchales)



Primera Mejor Dama: Wendler, Flores Emma (Humberto Primo)

Segunda Mejor Dama: Figuroa, Leyla (Ceres)



Categoría Sub 12:

1) Caglieris, Camilo (Sunchales)

2) Gaggi, Facundo ( Atlético de Rafaela)

3) Leyendeker, Juan ( Esperanza)



Primera Mejor Dama: Osorio, Martina (Sunchales)

Segunda Mejor Dama; Ghiberto, Emilia ( Sunchales)



Categoría Sub 14:

1) Leiva, Ailton ( San Guillermo)

2) Morales, Albano ( Sunchales)

3) Francisquini, Juan ( Ceres)



Primera Mejor Dama: Sodero, Inés (Sunchales)



Categoría Sub 16:

1) Rolfo, Miguel (Humberto Primo)

2) Manías, Augusto ( " " )

3) Ferrato, Santiago ( Sunchales )



Primera Mejor Dama: Cáceres, Agostina (Sunchales)



Categoría Libre:



1) Leyendeker, Jonatan (Esperanza)

2) Krausbeck, Alejandro ( Esperanza)

3) Voisard, Sebastian ( Esperanza)



Institución que se coronó Campeona: Esperanza