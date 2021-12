Unión, con la ilusión de la Sudamericana

Unión de Santa Fe buscará este viernes una victoria que le permita mantener la ilusión de clasificarse a la Copa Sudamericana 2022 cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero por la vigésimo cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará a partir de las 19:15 en el estadio Madre de Ciudades con Germán Delfino como árbitro principal, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Marcelo Bistocco y Damián Espinoza, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Unión viene de ganar por 3 a 0 a Atlético Tucumán en Santa Fe, tiene 50 unidades y debe ganar para mantener la posibilidad de clasificarse a la Copa Sudamericana.

El entrenador uruguayo Gustavo Munúa quedó conforme con el equipo que jugó frente al equipo tucumano y la única duda que no despejó es si mantendrá a Brian Blasi en el once titular o si colocará a Federico Vera en su lugar.



TAMBIÉN HOY. A las 21.30hs Vélez vs Patronato.



Las probables formaciones:



Central Córdoba (SdE): César Taborda; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni, Nahuel Banegas; Lucas Melano, Cristian Vega, Jesús Soraire, Alejandro Martínez; Sebastián Ribas y Milton Giménez. DT: Sergio Rondina.



Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi o Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Ezequiel Roldán, Juan Portillo, Gastón González; Juan Nardoni y Juan Manuel García. DT: Gustavo Munúa.



Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Árbitro: Germán Delfino.

Hora de inicio: 19:15 - TV: Fox Sports Premium .