Zubeldía no seguirá en Lanús

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Luis Zubeldía confirmó ayer que no continuará como entrenador de Lanús cuando culmine su contrato a fines de año, por lo que se acrecentaron las chances de que llegue a San Lorenzo de cara a la próxima temporada.

"Quiero anunciar que no vamos a prolongar el contrato con Lanús, me parece el momento oportuno para decirlo. Estamos súper agradecidos con el cuerpo técnico de estos tres años y medio, fueron hermosos. Recuerdo la primera charla con el plantel, en la situación que estábamos y cuánta energía teníamos que darle a la institución", señaló Zubeldía en conferencia de prensa.

San Lorenzo se encuentra en la búsqueda de un reemplazante de Paolo Montero desde hace semanas, con Diego Monarriz a cargo de forma interina del plantel profesional junto a José Di Leo, y el nombre de Zubeldía suena con fuerza desde los primeros días.

Si bien los dirigentes azulgranas ya se reunieron con Hernán Crespo y todavía no lo hicieron con el DT del "Granate", su partida de Lanús lo posiciona como el candidato número uno para hacerse cargo del conjunto de Boedo en medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa San Lorenzo.