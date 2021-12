Ben Hur recibe a Sastre

Desde las 21.30 Ben Hur tendrá una nueva presentación en el marco de la Liga Provincial de Básquetbol, zona B. El equipo dirigido por Andrés Mandrille estará recibiendo a Atlético Sastre en el Coliseo del Sur, con el arbitraje de Maximiliano Piedrabuena y Ezequiel Angelini.Con un récord de 1-3, la BH está obligado a ganar y más en condición de local para intentar ubicarse en una mejor posición en la zona que tiene dos equipos claramente dominantes, los invictos Gimnasia de Santa Fe y Olimpia de Venado Tuerto, que se enfrentarán justamente hoy en la capital santafesina. El otro partido del grupo tendrá como protagonistas a Firmat F.C. y Trebolense.Ben Hur, con un nutrido calendario en esta parte final del año, quedó eliminado en semifinales el miércoles del torneo Oficial de la ARB ante Unión (por diferencia de puntos, ya que ganaron un juego cada uno) y ahora se abocará exclusivamente a la competencia provincial.DUELO DE LÍDERESEn Sunchales habrá choque de punteros invictos en el marco de la Zona C. Desde las 21.30 Unión de Sunchales recibirá a Almagro de Esperanza, con el contralor de Marcelo Varela y Matías Acuña. El Bicho Verde está entonado, además, porque es uno de los finalistas del certamen local, que definirá con su tradicional adversario Libertad.Por este grupo jugarán, también hoy en el mismo horario, Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat y Atenas de Venado Tuerto vs. Americano de Carlos Pellegrini.FECHAS DEL OFICIALAyer a la tarde se confirmaron las fechas de las finales entre Libertad y Unión. Primer partido: domingo 5 a las 20.30 en el Hogar de los Tigres. Segundo partido: domingo 12 en la Fortaleza del Bicho. Si es necesario un tercer partido se jugará el lunes 13 en Libertad.