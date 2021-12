Supermercados La Anónima inauguró sus reformas en la Sucursal centro

Supermercados La Anónima presentó ayer formalmente el nuevo y moderno sistema de frío que instaló en la Sucursal Centro de Rafaela en el marco de un plan de reformas que incluyó la cuestión estética con la renovación de gigantografías, señalética, sistema de iluminación, pisos y cielorrasos. "Durante un año nos hemos dedicado a renovar la línea de frío, que es completamente nueva, con el cambio de heladeras en el área de ventas y cámaras para producción y depósito, que son abastecidas por un sistema central de origen italiano que trabaja con gas ecológico CO2, que es novedoso y eficiente. Es una de las primeras empresas que utiliza esta tecnología en Sudamérica", explicaron desde la compañía. Además, evaluaron el funcionamiento de las cajas autocobro que deja en el cliente la responsabilidad de pasar las mercaderías y efectuar el pago, en lo que aún es una prueba piloto.

El presidente del Directorio de La Anónima, Federico Brown, y el gerente General, Nicolás Brown, llegaron especialmente a Rafaela para recorrer la sucursal ubicada en calle Rivadavia 73, frente a la plaza 25 de Mayo, para una suerte de inauguración. La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, y el concejal Miguel Destéfanis participaron de este informal encuentro que concluyó en la zona de cámaras donde se moviliza exclusivamente el personal.

Con 84 sucursales en todo el país, la empresa hoy cuenta con 11.500 trabajadores, de los cuales casi 400 se reparten en las tres sucursales de Rafaela, el Centro de Distribución y la Panificadora Industrial ubicados en la vecina localidad de Bella Italia. En la Sucursal Centro de esta ciudad se desempeñan 81 personas, en tanto que en los últimos meses se incorporaron 50 personas que trabajarán en el local de Sunchales, que hoy por la mañana abrirá sus puertas en el marco de un acto al que asistirán Federico y Nicolás Brown.

"Estamos muy conformes en como ha quedado este trabajo, vemos una sucursal renovada con equipamiento moderno, con personal comprometido", sostuvo Federico Brown en diálogo con la prensa. "Si miramos hacia atrás estamos muy satisfechos en como hemos cuidado tanto a nuestros clientes como a nuestro personal, cumpliendo nuestra función. Esta es una pandemia complicada, impredecible, es difícil anticipar lo que puede suceder", dijo respecto a la adaptación que ha tenido la empresa para operar con protocolos de bioseguridad.

-¿Cómo observa la actualidad de la Argentina entre la pandemia y la crisis económica?

-Vemos incertidumbre, el futuro que nunca es claro. Argentina es compleja, qué va a pasar en el futuro es difícil saberlo, la incertidumbre es lo que domina la situación, toda la comunidad está expectante sobre qué decisiones toma el gobierno con respecto a la deuda, a la negociación con el FMI, y con variables como la inflación o la tasa de interés. Incertidumbre es la palabra que mejor define la situación de la Argentina en la actualidad. Nosotros tenemos algo que es la experiencia, hemos pasado por muchas crisis. Hemos sabido sobrevivir, lo que es una fortaleza que nos da confianza en que de alguna manera vamos a poder surfear esta incertidumbre, tratando de que esto nos haga el menor daño posible a los argentinos.

-Tener más de 11.500 empleados es una gran responsabilidad.

-La clave de cualquier empresa es tener un buen clima laboral, positivo. También el éxito de una empresa es tener una clara estrategia, las mejores herramientas de gestión, por eso contamos lo que estamos haciendo con los checkout o autocajas, cosas que hacen mejorar la productividad. Lo más importante es que se trabaje en el marco de un buen clima laboral, generar confianza con nuestro personal y con los clientes. Desde el primer día dijimos que la pandemia nos desafía, y que debemos tener calma, confianza, operación, coordinación, comunicación y comunidad. Hemos hecho mucho en estos aspectos.

Con respecto a sus expectativas por la apertura de la Sucursal Sunchales, Federico Brown expresó que "vamos a llegar a una linda ciudad, se ha trabajado bien, queremos dar un buen servicio, vamos a cumplir con esas expectativas". Y habló sobre la expansión de la compañía y de su especialización por ciudades pequeñas y medianas: "Estas inversiones ratifican el fuerte compromiso de la compañía con esta región. Nosotros nacimos como patagónicos y durante años nuestro límite era Chubut. A los pocos años que ingresé a la compañía empezamos a expandirnos, primero Río Negro, después General Roca, Neuquén, La Pampa, Provincias de Buenos Aires, de Santa Fe, Córdoba y Corrientes. Fue una decisión, nuestra estrategia es ser líderes en el buen sentido, que seamos vistos como los mejores en calidad, surtido y servicio en las pequeñas y medianas comunidades. Es donde nos sentimos cómodos, sentimos que agregamos valor más que en las grandes ciudades donde están saturadas con muchos supermercados. A nosotros nos gusta esto, y tenemos una logística que nos da una fortaleza para gestionar las grandes distancias. De Goya, que es la ciudad más al norte donde estamos, a Ushuaia, son más de 4.000 kilómetros.

Por último, consultado sobre el programa de congelamiento de precios vigente en el país, Federico Brown dijo "creer en la libertad de precios, creo que la Argentina ha exagerado demasiado en controles de precios, que son justificables cuando hay una situación extraordinaria, pero cuando se exagera se rompen las reglas de mercado y eso finalmente juega en contra, qué va a pasar en el futuro no lo sé". "Las cosas se deben hacer afectando lo menos posible las decisiones de mercado, porque creo en el mercado, el ser humano decide mucho mejor qué quiere hacer con su plata, lo que quiere comer, lo que no quiere comer, con la libertad. Nos gusta la libertad", agregó.

Por su parte, Nicolás Brown, que asumió como gerente General en julio del año pasado, ratificó el compromiso de La Anónima con la región. "Conocemos Rafaela y también bastante el interior. Contamos con 84 ciudades desde Ushuaia hasta Goya, pero cuando uno ve como está conceptualmente armada Rafaela con emprendimientos privados pero también con una buena integración con lo público la verdad que es un placer estar acá. Ojalá haya muchas ciudades como Rafaela en el país", sostuvo. "Nos gusta como está ordenada en todo sentido, desde lo social hasta lo productivo. Ver que hay empresas que exportan sus válvulas a las automotrices europeas más destacadas, conocemos muy bien a la familia Williner que nos vendió Quijote en su momento con la cual tenemos una excelente relación, a la gente de Saputo, Tregar, Limansky que es un gran proveedor que participa con sus colchones mucho en nuestras ventas online. Estamos muy integrados a la ciudad", afirmó.

En este marco, consideró que " si bien las empresas están para ser rentables, es lo que permite crecer, invertir, ser sustentables en el tiempo y generar empleo, también creemos en el impacto social de una empresa en su entorno, desarrollando buenos productores locales que muchas veces los llevamos a otras regiones del país, acá encontramos proveedores de lácteos, de colchones, de muebles con los cuales hemos tejido alianzas y relaciones muy buenas".

"No sólo nos gusta Rafaela sino que nos sentimos bien en toda la Provincia de Santa Fe. Estamos en San Justo, San Jorge, Esperanza, Rufino, Venado Tuerto, en Rafaela y abriremos en Sunchales. Es más, tenemos nuestro Centro de Panificado en Rafaela, desde el cual enviamos chipás y otros productos a todas nuestras sucursales, hasta Ushuaia. Estamos felices aquí", concluyó Federico Brown.