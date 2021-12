UIA pidió medidas para aumentar exportaciones

El presidente de la Conferencia Industrial de la UIA, Luis Tendlarz, advirtió ayer que la recuperación económica tiene "dificultades" y destacó que la industria crecerá este año un 15%. Tendlarz, que abrió la conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo que el proceso de reactivación económica no está "exento de de dificultades".

Pronosticó que "el año cerrará con una recuperación de la actividad industrial del 15% respecto de la pre-pandemia y apenas por encima de los niveles de 2018, y un balance comercial cercano a los 10.000 millones de dólares".

"Hay una situación preocupante en materia de pobreza y desempleo e informalidad, y el problema del endeudamiento externo, la inflación y las restricciones en el mercado cambiario, dificultan proyectar una trayectoria sostenida del crecimiento, la producción, trabajo y bienestar social", añadió. Afirmó que la industria "necesitará crecer durante una década al 3% anual promedio para recuperar los niveles productivos de 2011".

El dirigente empresarial consideró que para lograr ese objetivo "las exportaciones de bienes y servicio deberían crecer unos 25 mil millones de dólares adicionales". "Solo cuando alcancemos esta meta podremos afirmar que hemos vuelto a crecer y solo hasta entonces será solo una recuperación de lo que hemos perdido", dijo el dirigente de la UIA.

Expresó que "a partir de desarrollar firmemente una estrategia de exportar valor argentino al mundo, sobre la base de una plataforma productiva que priorice al Mercosur, podremos superar definitivamente las recurrentes crisis de balanza de pagos que afecta al país desde hace mucho tiempo". Advirtió que el Mercosur "está empantanado y los gobiernos no están pudiendo aunar un diagnóstico común sobre la estrategia a seguir para asegurar la integración comercial".

"Se requiere el compromiso de todos los gobiernos para alcanzar la síntesis necesaria para la consolidación del bloque y afrontar una realidad global cada vez más competitiva", añadió.

Tendlarz agregó que los industriales "están apostando con firmeza en el país para enfrentar las problemáticas para exportar" y reclamó aumentar las exportaciones regionales y otros mercados mundiales.



MANZUR Y EL FMI

"Queremos pagar, lo único que pedimos es una condición: que nos dejen crecer", afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al hablar ante los industriales de la UIA. El funcionario, que fue recibido por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que "la deuda fue irresponsable, pero ya está, no vamos a llorar sobre la leche derramada".

"Hay que solucionarlo y lo vamos a hacer. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, queremos resolver este problema y queremos pagar. La Argentina quiere pagar. Lo único que pedimos es una condición, que nos dejen crecer para poder pagar", señaló.