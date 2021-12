Grandinetti y Castellano recorrieron el Centro Recreativo Metropolitano

El secretario de Turismo de la Provincia, Alejandro Grandinetti; el intendente Luis Castellano; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro, y el director General de esa entidad, Iván Acosta, visitaron la obra de refuncionalización de los antiguos galpones del ferrocarril Nuevo Central Argentino, ubicados sobre calle Roque Sáenz Peña.

“La Estación” comienza a perfilarse para ser el nuevo espacio recreativo con que contará la ciudad, donde todos los rafaelinos podrán disfrutar de un lugar de encuentro y entretenimiento.

Será una obra que revitalizará y cambiará sensiblemente un sector de la Rafaela que permanecía como un espacio en desuso, el cual presentaba un importante grado de deterioro, producto del paso del tiempo y de acciones vandálicas.

En la recorrida se conversó sobre el gran abanico de actividades que se van a poder desarrollar en ese espacio una vez concluidas las obras.

El proyecto de refuncionalización de los galpones y la generación de una plaza inclusiva cuenta con un presupuesto que asciende a poco más de $ 53.000.000 y un plazo de ejecución de 14 meses.

Gratamente sorprendido por la obra, el secretario de Turismo Provincial agradeció al Intendente y a todo su equipo de trabajo y marcó el objetivo que tenía el Gobernador al inicio de su gestión: “Equilibrar aquellos santafecinos que se van en las vacaciones de verano o en los fines de semanas largos, con aquellos que vienen a recorrer y conocer la Provincia, y dentro de esos objetivos está revitalizar diferentes puntos de atracción.”



50 DESTINOS

“Hay un programa nacional que se llama “50 destinos” que tiene como finalidad apuntalar nuevos espacios que sean atractores de turistas, y no nos cabe duda que este tipo de lugares los necesitaba Rafaela y también la región. Y a partir de este epicentro, poder ir integrando diferentes visitas a otros lugares como pueden ser Moisés Ville, Ramona o Sunchales, que tienen sus propios atractivos, y otras localidades cercanas a Rafaela”. “De modo que estamos muy contentos. Cuando hablamos por primera vez con el Intendente, nos manifestaba que quería hacer la obra aquí porque había sido una obra votada dentro del “presupuesto ciudadano”; es decir, que fueron los mismos vecinos los que decidieron que había que cambiarle la fisonomía al lugar. Y qué mejor que utilizar esa decisión para incorporarle valor agregado, para que haya una movida cultural, artística y que se revaloricen las experiencias comunitarias y también el comercio de esta zona”, agregó Grandinetti.



"LA OBRA ESTA AVANZADA"

Por su parte, el Intendente Luis Castellano elogió la obra y el lugar donde está emplazada: “Estamos parados en uno de los mejores lugares de la ciudad. Los ferrocarriles, las zonas ferroviarias, son en las ciudades pulmones verdes que en muchos casos han estado y están inutilizados". “La idea es poder revitalizar este sector. Venimos llevando adelante este proyecto con el acompañamiento del gobierno provincial, del secretario de Turismo provincial, con el financiamiento del Gobierno nacional. Es un proyecto que tiene que ver fundamentalmente con darle vida, en el sentido que puedan participar los jóvenes, que puedan venir los grupos musicales que tienen que ensayar y que hoy no pueden hacerlo, que pueda haber recitales, que pueda haber tanto vida nocturna como diurna, y meternos dentro de lo que es el circuito turístico regional y santafesino. Estas son las cosas que se necesitan para potenciar centralidades turísticas. Rafaela vive mucho de sus eventos. La familia aprovecha los espacios públicos para utilizarlos cuando hay propuestas locales, y este es un lugar que va a ocupar esa centralidad”. “La obra está avanzada. Estamos dentro de los plazos y poniendo en valor un lugar que estaba absolutamente abandonado, en el corazón de la ciudad, en el corazón del barrio Alberdi y Sarmiento. Quiero agradecer a Alejandro y al gobernador Perotti. El acompañamiento y el financiamiento en esta obra trascendental para el turismo receptivo de Rafaela”; concluyó el primer mandatario local.



MÁS DETALLES

Diego Martino, uno de los responsables del armado y seguimiento del proyecto, se refirió en los a los detalles más técnicos y a los tiempos de la obra: “Hace más de cuatro meses se comenzamos los trabajos y el plazo de obra está fijado en 14. La evolución es importante. Al principio fue complejo, porque estamos trabajando sobre un edificio existente y que además es patrimonial. Así que, con mucho cuidado, retiramos los elementos estructurales para ponerlos en condiciones y volver a plantarlos en el lugar. El avance es bueno y todavía queda bastante tiempo, pero hablé con la empresa encargada y ellos tienen la idea de poder terminarlo antes”. “Como vemos, los trabajos se concentraron en lo que es el pabellón, el galpón. La idea es redondear los trabajos acá para luego poder encarar la plaza sensorial que es el atrio de llegada o de ingreso a este sitio, que complementa el conjunto y le da sentido. Además, lo integra al parque de los eucaliptos. Así que va a quedar todo un solo complejo. Esta obra es importante porque revaloriza al barrio y le va a dar una renovación al sector, así que estamos muy entusiasmados con la obra”.

Finalmente, el Presidente del Centro Comercial e Industrial, Diego Castro, destacó: “Creo que esta visita está relacionada con revalorizar espacios en desuso, o espacios verdes, culturales. En primer lugar, este tipo de espacios va a ser aprovechado por gente del barrio y de la ciudad, pero de alguna manera cuando venga gente de afuera, por el Festival de Teatro o algún evento deportivo, va a poder ser aprovechado en un todo. Además, va a servir para que en los futuros circuitos que se realicen o en la visita de gente de afuera haya más atractivos en la ciudad”. “Es muy interesante. Yo no conocía la obra. Es la primera vez que vengo y me voy sorprendido. Celebro este tipo de acciones y de obras para la ciudad. Este tipo de obras quedan para siempre, traspasan a la gente, a los dirigentes o a los políticos y esto queda para la ciudad. Hay que valorizarlo como lo que es”; cerró Diego Castro.