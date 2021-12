El debate sobre el gasto

Así de imprevisible es el estado de ánimo de los mercados por la Argentina. Después de varios días de malhumor con caídas en las cotizaciones de acciones de papeles argentinos que cotizan en Wall Street como en la Bolsa de Buenos Aires, a lo que se sumaba una mayor presión sobre el dólar blue por la incertidumbre, la posibilidad de que se registren avances en la negociación con el FMI revirtió la tendencia. El anuncio de la inminente partida con destino a Washington de una delegación compuesta por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central para discutir cuestiones técnicas con el organismo fue suficiente para un cambio de clima.

De todos modos, no implica que el optimismo perdure en el tiempo porque ahora se requiere un avance formal que acerque el acuerdo y aleje las declaraciones de forma, sin sustancia. Una palabra inadecuada alcanza para enojar a los mercados que reaccionan rápido y pueden bajar las expectativas rápidamente, lo que alienta la inestabilidad y la incertidumbre sobre nuestra economía.

La cuestión central gira en torno al programa económico que diseña Martín Guzmán y si contempla un mayor ajuste del gasto público. El funcionario presentó los lineamientos centrales ante la CGT, que le ofreció su respaldo condicionado a que ese plan no incluya un ajuste. ¿Pero cuáles son las exigencias del FMI al respecto? ¿Se podrá alcanzar un acuerdo en base a las pretensiones del gobierno argentino o el FMI buscará plantear requisitos que restrinjan el gasto?

En su momento, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) sostuvo que la reducción del gasto público es una tarea que deberá llevarse a cabo ante la dificultad de seguir financiándolo con nuevas subas de impuestos y la imposibilidad de bajarlos sin las consecuencias de más inflación, endeudamiento y defaults. La entidad advirtió sobre una de las "inconsistencias" de la campaña electoral en la que hay figuras políticas destacadas que sugieren que es vital reducir fuertemente los impuestos.

Según FIEL, es necesario avanzar hacia una reducción de impuestos debido a la elevada carga tributaria que tiene la Argentina en comparación a su nivel de desarrollo y el abuso de impuestos ineficientes, entre los que figuran el cheque, ingresos brutos, tasas municipales de seguridad e higiene. Pero al mismo tiempo, para poder avanzar en reducciones de impuestos se requiere proponer reducciones de gasto, ya que la ‘magia’ de la llamada curva de Laffer no tiene aval empírico. La mencionada "curva", denominada así en reconocimiento al economista Arthur Laffer, señala que debe buscarse un punto de equilibrio entre la carga impositiva y la recaudación fiscal, ya que no necesariamente la suba de la primera implicará un alza en la segunda.

Si bien esa experiencia fue llevada a cabo durante la Presidencia de Ronald Reagan, no cuenta con el aval de muchos economistas, quienes sostienen que no necesariamente una baja de la carga impositiva alentaría un aumento de la recaudación.

Las licuaciones del gasto previsional y de los salarios públicos que ha realizado este gobierno para financiar parcialmente subas en otros gastos no son sostenibles, en referencia al ajuste fiscal del primer semestre de este año, que comenzó a revertirse en julio. En consecuencia, con una carga impositiva que a pesar de ser elevada no es suficiente para evitar la emisión monetaria y el endeudamiento y las dificultades para seguir licuando jubilaciones y haberes de empleados públicos, la consultora consideró que tarde o temprano habrá que encarar una reducción profunda del gasto estatal.

Un informe de la Universidad Austral sostuvo que no es clara la recuperación de la actividad económica, dado el nivel de incertidumbre y la gestión económica. Y que las perspectivas para 2022 y 2023 son complejas porque hay muy poca credibilidad en la clase dirigente. Como dijo el jefe de Gabinete actual, que Dios nos ayude.