En atípica sesión, el Concejo trata la Ordenanza sobre fitosanitarios

Desde que la concejal justicialista Brenda Vimo presentó, en noviembre de 2018, su proyecto para correr el límite agronómico (franja alrededor del casco urbano rafaelino en la que está prohibida la aplicación sustancias fitosanitarias) de los actuales 200 metros a 1.000, en la ciudad, toda la región y más allá de las fronteras provinciales se disparó una discusión que tensó fuertemente los ánimos entre productores y entidades ligadas al campo, que rechazan de plano la ampliación, y ciudadanos y organizaciones que militan en el ambientalismo y denuncian la toxicidad de estos productos y las consecuencias que pueden tener precisamente sobre el ambiente y la salud de las personas.

Durante todo este tiempo hubo un desfile permanente, por el Concejo y por los medios, de especialistas a favor y en contra del cambio de la distancia periurbana, circularon estudios y estadísticas, demostraciones, no faltaron acusaciones, presiones y todo los que se pueda imaginar para hacer prevalecer una u otra postura, pero las posiciones son tan irreconciliables que a los ediles rafaelinos les fue imposible acercar posiciones en tan intrincado asunto, expedirse con un solo proyecto de Ordenanza y le dieron despacho a los tres presentados en un hecho inusual que hasta los ediles más avezados no recuerdan otro similar.

Lo que está claro de antemano es que el resultado no va a dejar satisfecho a uno de los sectores o tal vez a ninguno, porque las miradas son tan contrapuestas, apasionadas, ideologizadas y fanatizadas que se llega a extremo que intentan ser moderados o encontrar un punto intermedio generan el enojo de los contendientes. De todas maneras, no caben dudas que el de este jueves será un capítulo más en esta larga disputa, que no concluirá más allá de lo que se resuelva esta mañana en la sala de sesiones del parlamento rafaelino, ámbito en el que se esperan discursos de alto voltaje, más aún si se tiene en cuenta que se espera la presencia de numeroso público de ambos lados.



LOS PROYECTOS

Tal como se indicó más arriba, la iniciativa de la concejala Vimo, respaldado por el bloque oficialista, propone sumar 800 metros a los actuales 200 que tiene la zona en la que no se autoriza aplicación de agroquímicos y que esa franja pase de una producción ortodoxa a otra agroecológica. Según la legisladora la diferencia con las otras dos iniciativas radica que las otras tienen ausencia de parámetros sanitarios y ambientales y solo están centradas en cuestiones meramente productivistas.

Por el contrario, las ordenanzas que propugnan los concejales Lisandro Mársico (Frente Progresista) y Leonardo Viotti (Juntos por el Cambio), respaldados al igual que Vimo en estudios e investigación, pero con conclusiones disímiles, parten de que la correcta aplicación (buenas prácticas agrícolas) de los fitosanitarios no acarrean consecuencias. En función de ello, el demócrata-progresista entienden que deben mantenerse los actuales 200 metros, que están vigentes por decreto municipal; mientras que el radical sostiene igualmente la permanencia de los 200 metros vigentes, pero de 0 a 50 m establece un área de seguridad y los restantes 150 metros de cinturón agroecológico a los que se agregarán 250 metros desde enero de 2025 con un decreto del Ejecutivo ad referéndum de una comisión específica que lo analice.



MECANISMOS DE LA SESIÓN

La decisión de la Presidencia del Concejo es que el abordaje de los proyectos se dé en función del orden cronológico en que ingresaron, esto es: en primer lugar el de Vimo, seguirá el de Mársico y finalmente el de Viotti. Esta serie llegará hasta el último, siempre y cuando, antes, y como estará habilitado el debate libre de entrada, alguno de los anteriores no sea votado y aprobado. Esto es lo acordado, como también que cada miembro informante irá fundamentando su posición y los otros dos, tanto como el resto de los concejales, podrán interactuar con quien defiende su proyecto. De no ocurrir nada extraordinario, también está convenido que concluido el debate se procederá a la votación de cada una de las propuestas en general también en el orden en que fueron informados y se aprobará la que reúna la mayoría simple de adhesiones.

En los cálculos previos, y teniendo en cuenta que Raúl Bonino estará ausente en la sesión, Cambiemos tiene los cuatro votos necesarios para aprobar el proyecto presentado por Viotti y a ellos se le sumará el de Marta Pascual, quien, si bien prestó su firma para que le proyecto de Mársico tenga despacho para ser debatido en el recinto, adelantó que acompañará el proyecto de Viotti.



REFUERZO EN LA SEGURIDAD

Una preocupación que acaparó gran parte de la atención de las autoridades del Concejo en las últimas horas es la de garantizar el normal desarrollo de la sesión debido a que se espera la concurrencia al recinto de un gran número de ciudadanos de ambos “bandos” y se evaluaron las medidas a adoptar para prevenir desmanes y desbordes debido a lo encendido que están los ánimos. Por este motivo, si bien existe personal de seguridad privada en el sexto piso, se podría recurrir a la fuerza pública, y no sería extraño observar la presencia de algún uniformado.

Más allá de esta medida solo disuasiva, habrá que apelar a la responsabilidad y la buena educación de cada “barra” para que las exteriorizaciones, si las hay, solo sean verbales y no se llegue a la agresión física.



LOS OTROS PROYECTOS

La vertiginosa sesión de hoy también tendrá el tratamiento de otros dos proyectos importantes que son objetados por los actores involucrados y afectados. Uno de ellos es la modificación del Código Urbano promovido por el Departamento Ejecutivo, sobre las superficies a ocupar por las nuevas construcciones (del 100% actual se baja un 90% y el resto de debe destinarse a espacio verde para impermeabilización), que además dispone la implementación de sistemas de reservorio de agua para las tormentas y alturas de los edificios y de los pisos, entre otras exigencias y es fuertemente cuestionado por empresas y profesionales ligados a la construcción, como también el sector inmobiliario.

El otro proyecto relevante es la creación de un sistema de atención primaria de la salud para perros y gatos, con la autoría del concejal Juan Senn, por el que el Ejecutivo deberá asignar un médico veterinario municipal y los asistentes necesarios para brindar un servicio adecuado, más un espacio físico adecuado para prestar una guardia las 24 horas.

El resto de los proyectos están relacionados con: la construcción de una rampa en la vereda oeste de la esquina conformada por las calles Antártida Argentina y E. Oliber (Viotti); y la declaración de interés municipal el acto de reconocimiento a la trayectoria de trabajadores municipales, que se desarrollará esta noche en el Anfiteatro Municipal “Alfredo Williner” (Muriel).