La Cooperadora del Hospital brindó un balance de los aportes recibidos

En la mañana de ayer, en el Aula Magna del hospital Dr. Jaime Ferré, se desarrolló una conferencia de prensa encabezada por la presidente de la Asociación Cooperadora SAMCo Rafaela, Alicia Funes de Menara; el director del efector público de salud, Dr. Diego Lanzotti; el Director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial, Iván Acosta; y Gabriel Gentinetta, miembro de la comisión directiva de la entidad y de la comisión de Infraestructura.

El objetivo del encuentro fue brindar un balance relacionado con los aportes y donaciones realizadas desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 hasta el momento, por parte de empresarios locales a través del CCIRR, del gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Rafaela, ciudadanos rafaelinos y de la región, Fundación Alfredo Williner, Entidades de Bien Público, el senador departamental Alcides Calvo,. Además, se aprovechó para agradecer por las acciones detalladas.

El monto total de las donaciones recibidas por la Cooperadora, es de $14.532.996,20 desde enero hasta la fecha; allí se contempla el alquiler de los módulos sanitarios que aportó en su totalidad la gobernación de la provincia.

En la conferencia de prensa, se informó ítems por ítems las inversiones realizadas ya sea en insumos o en obras: Compra de 20 mesas regulables para Clínica Médica ($145.800); trabajos de refacción de los baños de Maternidad ($30.000); adquisición de 8 computadoras para Vacunación ($214.999); adquisición de 15 oxímetros de pulso ($763.842,30); adquisición de 3 respiradores ($2.867.972,25); adquisición de un video laringoscopio ($334.252,80); alquiler de módulos sanitarios ($9.679.569,86); compra e instalación de un aire acondicionado de 9000 frigorías ($160.800); adquisición de un ventilador de 30 pulgadas ($16.200); adquisición de una heladera de 573 litros para la cocina ($289.000); adquisición de dos colchones para Clínica Médica ($30.060).

Alicia Menara agradeció el apoyo, la colaboración y la solidaridad de tantos empresarios, instituciones y vecinos y vecinas y dijo que “a pesar de todo lo que parecía solo pérdidas, todos lo recibido era mucho. Con coraje hemos salido adelante y nuestro querido hospital se bancó todo esto con 115 años; creo que demasiado resistió. Más allá de algunos comentarios que se hicieron cuando se colocaban las carpas, la verdad es que gracias a eso no tuvimos gente en los pasillos, gente en la vereda, en los patios. Era muy importante que la gente se sienta resguardada”.



LA SOLIDARIDAD

DE LOS EMPRESARIOS

“Queremos agradecer esta invitación a esta conferencia y destacar que todo lo que hemos colaborado es a partir de que los socios decidieron canalizar sus donaciones a través de la entidad, de manera tal de siempre procurar mantener el anonimato y apoyando a la ciudad en un momento complicado para todos, en donde a todos nos agarró de sorpresa esta pandemia y por suerte pudimos contar con el respaldo de nuestros socios”, subrayó Acosta. Y agregó: “Respecto a estos tres respiradores, la verdad es que una empresa local por su actividad comercial tenía vínculos con los fabricantes de respiradores en la provincia de Córdoba, con lo cual fuimos a hacer un contacto y a través de esa relación en primer lugar pudimos comprarlos, ya que en ese momento había escasez y una alta demanda. Pudimos acceder a esas unidades y a un precio mayorista que obviamente benefició y permitió que finalmente llegaran”.

Por su parte, el Ing. Gabriel Gentinetta manifestó que “en realidad es aporte del Centro Comercial este año fue mínimo, lo duro se realizó el año pasado en el inicio de la pandemia. Hoy en la actual situación, cuando pasamos por el hospital, entramos, hay camas libres, la gente está trabajando normalmente es un contexto, pero cuando esto empezó estábamos detonados. No había lugar en el hospital y no teníamos ni siquiera la provisión de oxígeno suficiente, no teníamos camas, faltaban muchas cosas. Las empresas estaban cerradas y el panorama era muy duro. En ese momento, en ese contexto, las empresas estaban presionando al gobierno para que las deje trabajar y por otro lado conseguimos aportes. Creo que es muy valorable la actitud de las empresas”, remarcó.