Un nuevo caso en Rafaela

Al igual que el martes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este miércoles un nuevo caso de coronavirus en Rafaela, que de esta manera suma 14.884 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 16 permanecen activos, 45 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento, mientras que los recuperados oscilan en 14.548. En tanto, por 83ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, que suma 320 decesos. Al mismo tiempo, el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin recibir pacientes Covid-19 positivos. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 48 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 471.598. Además, en las últimas 24 horas no se reportaron muertes en la "bota", que registra 8.623 víctimas fatales.



CONTAGIOS POR

VIAJE DE EGRESADOS

Hasta el momento son 9 los jóvenes con Covid-19 positivo en San Gregorio, en el departamento General López. Se trata de alumnos de quinto año que retornaron de Bariloche donde fueron de viaje de egresados. A su vez, desde el Samco local confirmaron que hay 22 personas aisladas a las que se les está haciendo el seguimiento adecuado. En las próximas horas se darán a conocer los resultados de nuevos hisopados. Si bien, en gran parte del país, la situación epidemiológica muestra números realmente bajos, la pandemia por Covid-19 no terminó. Un claro ejemplo es lo que está sucediendo en la localidad de San Gregorio que en las últimas horas confirmó 9 casos positivos. Se trata de jóvenes de quinto año del secundario que llegaron hace muy pocos días de un viaje de egresados. Todos los que formaban parte de la comitiva están aislados, tratándose de unas 22 personas. Se aguardan los resultados del resto de los hisopados. A su vez, se informó que el acto de promoción y posterior fiesta de este grupo de estudiantes debió suspenderse, ya que iba a realizarse en pocos días.