Campaña de prevención en la Provincia

El Ministerio de Salud provincial, junto al Programa de Prevención de VIH, Tuberculosis e ITS, iniciaron la 22ª campaña de prevención, promoción y concientización sobre el VIH en el marco del día mundial de esta enfermedad.

El objetivo para el año 2025 es lograr un 95% de personas diagnosticadas, bajo tratamiento antirretroviral (TAR), virológicamente suprimidas, con acceso a la salud reproductiva, bajo estrategias combinadas de prevención y disminución de la transmisión vertical. En este sentido, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, expresó que “es un día de concientización fundamentalmente, además de prevención y promoción. En este marco, en toda la provincia hay puestos sanitarios donde tenemos testeos rápidos en donde la gente espontáneamente se va acercando y realizando el análisis”. “Lo interesante de esto es lo que tiene que ver con la accesibilidad y con la rapidez, en 15 minutos están los resultados. Pero a esto le sumamos otro puesto sanitario donde pueden acceder a la vacunación contra el Covid-19”, continuó.



IMPLEMENTACIÓN DEL AUTO TEST

El autotest se define como el proceso en el cual un individuo recolecta su propia muestra clínica (sangre o fluido oral), realiza una prueba e interpreta los resultados en forma autónoma, cuando y donde prefiera. La estrategia de autotest para el VIH constituye una herramienta adicional en la respuesta a la epidemia de VIH que puede reforzar la autonomía de los usuarios, favorecer la descentralización de los servicios de diagnóstico y estimular la generación de demanda en aquellos usuarios en los que el testeo frecuente resulta prioritario y en quienes no son alcanzados en forma adecuada por las estrategias disponibles. Su implementación está recomendada por la OMS desde el año 2016 como una forma segura, precisa y efectiva de captar a personas que no acceden al testeo a través de otras estrategias (directrices consolidadas sobre los servicios de detección del VIH).



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PROVINCIAL

Al hacer referencia al mega operativo histórico de vacunación contra el coronavirus, la ministra de salud informó que “en la provincia ya tenemos el 75% con esquemas completos. En lo que respecta al departamento Rosario, ya estamos casi en el 81%, hay muy buena respuesta en el grupo de 3 a 11 años, donde el 70% ya accedió a la vacunación, en la franja de 12 a 17 se inoculó ya el 86%”. Luego, la ministra agregó: “Lo bueno es que seguimos avanzando no solo con estos grupos sino también con terceras dosis (aquellos que consideramos que necesitan 3 vacunas para tener esquema completo que son los inmunodeprimidos y +50 con Sinopharm) y empezamos a colocar dosis de refuerzos a todo el personal de salud donde trabaje, es decir, que hemos entregados vacunas a centros de salud, clínicas, hospitales, sanatorios sea público o privado en toda la provincia para que sea fácilmente accesible para estas personas”.

Asimismo, Martorano explicó que “estamos colocando este refuerzo a mayores de 70 años quienes hayan cumplido seis meses de haberse colocado la segunda dosis. Los estamos citando pero además esta semana comenzamos a vacunar en los geriátricos utilizando los dispositivos móviles (son 6 en Rosario y 6 en la región centro norte) donde se está inoculando a los residentes y a los que trabajan en este ámbito”. “Es un gran despliegue el que estamos realizando en toda la provincia y sabemos que es la única manera que tenemos hoy para poder hacer frente a la pandemia”, destacó la ministra.



LLEGADA DE CARLA VIZZOTTI

Al ser consultada por la llegada de la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, a la provincia de Santa Fe, Martorano explicó que “inicialmente viene a hacer una visita por el 60° aniversario del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, donde se realizará un reconocimiento a esta institución”. “Posteriormente vamos a entregar el botiquín Remediar Nº 4.000.000 a un centro de salud en la ciudad de Santa Fe, por supuesto visitar uno de los mega vacunatorios como lo es el de la Esquina Encendida y luego mantendremos una reunión que tiene que ver con temas locales”. Por último, en cuanto al pasaporte sanitario, la titular de la cartera sanitaria expresó que “salió por consenso de todas las jurisdicciones el pasado viernes y hoy se está trabajando en un marco regulatorio, técnico - legal el cual va a ser nacional. En principio, porque va a ser progresivo, va a tener que ver con mega eventos, tanto cerrados como abiertos, y esto lo que nos va a permitir es tener aforos al 100%, continuar con todas las actividades que tenemos pero en un marco de seguridad en cuanto a la salud de las personas.”