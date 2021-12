VIH: "eliminar el Sida, las desigualdades y pandemias"

Durante la jornada de este miércoles 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La fecha recuerda el primer diagnóstico de esta enfermedad ocurrido en 1981 y el lema de este año es “Eliminar las desigualdades, el Sida y las pandemias”. En ese marco, los equipos de la salud de la Municipalidad de Rafaela y el Hospital "Doctor Jaime Ferré" se sumaron a la campaña de concientización con el objetivo de dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/Sida causada por la extensión de la infección, a través de dos jornadas de testeo. Una se desarrolló en las instalaciones del DIAT, y la otra en la Plaza 25 de Mayo. “Este año, particularmente en medio de una pandemia, debemos recordar que esta es una pandemia de más de 40 años que no se logró erradicar y por eso todos los esfuerzos están en el lema que tenemos que es “Eliminar las desigualdades, el Sida y las pandemias”, manifestó la médica infectóloga Sandra Cappello. “Como ocurre habitualmente, estamos realizando testeos. Ayer -por el martes- estuvimos en el barrio 2 de Abril y hoy estamos frente al municipio en la Plaza 25 de Mayo. En ambas jornadas hicimos test rápidos de VIH y de sífilis. Estos testeos continuarán en el Hospital”.

Recordemos que “es una infección que se transmite fundamentalmente por vía sexual, donde la relación hombre-mujer sigue siendo de cada dos hombres, una mujer es positiva. También se contagia de la mamá al bebé, en caso de que la madre sea positiva y, en menor porcentaje, puede transmitirse por contactos con inyectables o sustancias como sangre. Hoy por hoy son las de menos posibilidades de contagio”, sumó Cappello. Con respecto a la enfermedad, Cappello contó que “más de 130 mil personas en el país conviven con VIH y hay un 20% de esas personas que desconoce su situación. Por eso es importante el testeo, aunque sea una vez en la vida, sobre todo en aquellas personas que tienen una conducta que puede predisponer al contagio”. En lo que respecta a tratamientos o vacunas, “a pesar de la pandemia de coronavirus, se comenzó a probar la vacuna que está en etapa de investigación y la línea de tratamiento sigue en investigación y avanzando”, detalló.



TRABAJO EN PANDEMIA

“El acompañamiento de los pacientes con VIH positivo se mantuvo durante toda la pandemia, sea 2020 o 2021. El consultorio estuvo siempre abierto y funcionando en los horarios habituales, de forma presencial. Se aseguró siempre la provisión de medicamentos, no solo de los pacientes de Rafaela sino, también de la región”, enfatizó la médica.

“Armamos todo un circuito para que la medicación pueda llegar en los meses en los que no hubo disponibilidad de colectivos y no podían acercarse a la consulta; y articulamos con la Regional de Salud para trabajar con los médicos que están en las distintas localidades. Se brindó apoyo a esos médicos para que ellos hagan los controles en su lugar de origen”, concluyó.