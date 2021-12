Los servicios de PAMI y ANSeS estuvieron en Rafaela en Acción

Desde el mes de octubre, los servicios de PAMI y ANSeS también se prestan en Rafaela en Acción. Desde las 9 hasta las 14, representantes de los organismos atendieron consultas en el DIAT de barrio 2 de Abril. Apenas se comenzó con la atención, Yamila fue una de las primeras en llegar y comentó: "Vine para hacer un trámite de ANSeS y estoy contenta porque fue rápido y muy eficaz. Me enteré por la página de la Municipalidad de Rafaela y necesitaba lo más rápido posible". "En el barrio Fátima presenté la documentación y ahora terminé de completarlo acá".

Por su parte, Silvia se acercó al puesto de PAMI: "Me enteré a través de un mensaje de WhatsApp con toda la información. Es muy útil este servicio de mensajería personalizada porque, de otra manera, no me hubiera enterado". Además, la vecina detalló el trámite que realizó: "Hoy le di el alta a mi mamá porque le llegó la jubilación el mes pasado. La atención fue excelente y pude resolver lo que necesitaba. Fue muy ágil el servicio".

A su turno, la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte del municipio, Mónica Andreo, comentó que "la respuesta de los vecinos y vecinas en cada visita de PAMI y ANSeS ha sido muy buena". "Estamos muy satisfechos del trabajo articulado con las dos organismo nacionales, porque es muy bueno el servicio que pudimos incorporar en Rafaela en Acción para toda la ciudadanía. Este es el Estado, en sus distintos niveles, presente en el territorio, junto a nuestra gente", finalizó la funcionaria.