La EPE analiza un aumento tarifario

La Empresa Provincial de Energía analiza aumentar el valor de la tarifa de electricidad. El presidente de la entidad, Mauricio Caussi, explicó la situación actual y lo que se tendrá en cuenta para decidir o no un aumento. El funcionario, de acuerdo a lo publicado por El Litoral, indicó: “Nosotros hemos sido muy claros, la decisión política del cuadro tarifario tiene que ver con mirar el bolsillo de la gente, el poder adquisitivo de la gente y la competitividad de nuestras empresas. Durante más de un año, nuestro gobierno, por decisión de nuestro gobernador, honró su compromiso de campaña de sostener las tarifas congeladas en la provincia de Santa Fe. Si uno analiza lo que ocurrió en los cuatro años anteriores del gobierno de Macri, las tarifas aumentaron en Santa Fe entre un 350% y 1.000%”.

Y continuó: “Al finalizar la mitad del gobierno de Omar Perotti, ningún usuario o usuaria de la provincia de Santa Fe, excepto de 250 electrointensivos, va a haber recibido aumentos que superen el 31%. Si hablamos de 31% en dos años, son 15% por año, e incluso en algunos segmentos como son las tarifas sociales y los jubilados el aumento fue 14% en dos años, es decir, menos de un dígito anual. Por lo cual, me parece que en contraste con lo que ocurrió anteriormente con el gobierno de Macri y lo que ocurre ahora en otros segmentos, es más que plausible”. Por último, detalló cómo se decidirá si habrá aumentos en la tarifa. “Es importante la ecuación económica de la EPE, pero fundamental es el poder adquisitivo de nuestra gente, de los santafesinos y santafesinas y la competitividad de nuestras empresas. En esa tónica analizaremos cómo cierra el año en términos socioeconómicos y tomaremos la decisión que tengamos que tomar, entendiendo que la energía más cara es la que no se tiene. Esto que quiere decir, que hay que sostener la dinámica de inversiones que tenemos, es importante” cerró.