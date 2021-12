En noviembre crecieron los patentamientos en Rafaela

La información suministrada por la secretaría de Hacienda y Finanzas municipal indica que durante el mes finalizado el pasado martes los patentamientos en nuestra ciudad fueron 319, contra los 218 de 2020, luego de haber caído a 153 en 2019.

Si se desglosa en función de los distintos vehículos, las motos aparecen liderando las inscripciones en los registros automotores de la ciudad con 218 unidades, 26 más que en octubre, pero 113 más que en noviembre del pasado año, configurando un alza del 92,29 %. El 2019, solo tuvo 83 motocicletas anotadas.

Por el lado de los automóviles, y en paralelo con lo ocurrido a nivel nacional, en el mes pasado se patentaron 7 unidades menos que en el 11° mes del año anterior, cuando fueron 63. La cifra había caído a 49 dos años atrás. De todas maneras, creció en 6 el número de autos vendidos con relación a octubre último.

En tanto, el patentamiento de los utilitarios también cayó en su medición entre años y hubo tres menos en este noviembre que los 33 asentados registralmente en 2020. En octubre pasado fueron 25.

En suma, los patentamientos gestionados en los primeros once meses del corriente año ascienden a 3.180, que supera en un 15,80 % la cifra alcanzada en el mismo período de 2020, que ascendieron a 2.746, 434 menos que ahora.

Discriminando las registraciones en lo que va de este 2021 por características de los rodados, se tiene que del total, 1.915 pertenecen a motocicletas, 857 a automóviles, 367 son de utilitarios, 36 corresponden a acoplados y semirremolques y las restantes 5 son de colectivos.



FUERTE CAÍDA

De acuerdo al último reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en noviembre se patentaron en el mercado local 28.360 vehículos, volumen que representa una caída interanual del 18,7 por ciento, ya que en el mismo mes del año pasado se registraron 34.887 unidades.

Al comparar los números de noviembre de 2021, con los de octubre precedente (28.085 patentamientos), se observa un incremento en las ventas del 1 por ciento.

En cuanto al acumulado en los primeros once meses de este año, es de 363.931 vehículos patentados, un 13,1 por ciento más que en el mismo período de 2020, cuando se comercializaron 321.893 unidades 0km.



MOTOS EN ALZA

Los patentamientos de motos aumentaron 51% interanual en noviembre, con un total de 37.238 unidades registradas, de acuerdo con un informe de la División Motovehículos de ACARA. En noviembre de 2020 se habían patentado 24.661 unidades, recordó la entidad en un comunicado. Además, en noviembre de este año se registró una suba de 0,3% respecto de octubre, mes en el que se patentaron 37.143 unidades.

En el acumulado de los primeros once meses del año se patentaron 350.214 unidades, un 43,6% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 243.821.

El presidente Acara, Ricardo Salomé, afirmó que “noviembre fue un mes de crecimiento para las motos y se observa que el comportamiento del mercado es creciente pero inestable, con altos y bajos que obedecen a la problemática de las importaciones tanto en unidades como también en la importación de partes, y pese a estos inconvenientes la venta de motos sigue afianzándose y creciendo, producto de la necesidad de utilización de la moto como medio de transporte en cada vez más provincias y ciudades, en el caso de las unidades más chicas, pero también en las del segmento medio, porque la moto también se está usando para viajes y traslados de muchos kilómetros”.