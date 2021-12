SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la última sesión ordinaria, celebrada el Día de la No violencia contra las mujeres, se aprobaron varios proyectos relativos a la temática. En esta página reproducimos un informe remitido desde el área prensa del Cuerpo Legislativo.

En su última Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal aprobó la creación del “Programa de capacitación #Niunamenos” para la prevención, protección y erradicación de las violencias contra las mujeres y disidencias”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo o la que en el futuro la reemplace.

En el artículo Nº 2, se fijaron como ejes de trabajo la capacitación y las instancias de reflexión y análisis de situaciones cotidianas, abarcando los conceptos de:



-Perspectiva de Géneros



-Derechos de las mujeres y disidencias



-Respeto y valoración de la diversidad.







Estos conceptos serán desarrollados en actividades, con una carga horaria total no inferior a seis horas anuales.



En cuanto a la aplicación del programa, el mismo se dispuso para todos los ámbitos del Municipio. También podrá invitarse a las diferentes organizaciones y entidades locales, para que puedan adherirse a la Ordenanza aprobada.



Licencia por violencia de género





En la misma Sesión, el Cuerpo Legislativo estableció la licencia por violencia de género destinada a todas las mujeres y disidencias que trabajen en la Municipalidad local y organismos autárquicos descentralizados municipales, conforme a la ley nacional Nº 26.743 y ley provincial Nº 13.348.

Para la Ordenanza aprobada, se entiende por violencia de género toda acción u omisión, que de manera directa o indirecta en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado municipal o por sus agentes.

La licencia tiene carácter especial y se otorga por un plazo de 5 días hábiles, con goce de sueldo y sin requerir un mínimo de antigüedad en el cargo. Puede ser solicitada por cualquier medio, contando con un plazo de 5 días hábiles desde la solicitud para acompañar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia ante el organismo competente, debiendo la Municipalidad de Sunchales preservar el derecho a la intimidad de la víctima.







La licencia entra en vigencia a partir de la comunicación de la situación de violencia ante las autoridades del área en la que presta servicio la persona, debiendo en el plazo 48 horas presentar la debida justificación emitida por el equipo de género local.







Al solicitarse la licencia se dispondrán acciones para el acompañamiento, seguimiento, información y abordaje integral, a través de los organismos competentes dentro de su estructura orgánica y funcional.







Las condiciones laborales de quien haya solicitado la licencia, no podrán ser modificadas, salvo a instancias de la persona solicitante. El uso de la misma no debe afectar la remuneración que corresponda abonar, ni eliminar, ni compensar aquellas otras licencias a las que la misma tenga derecho a gozar según la legislación vigente.