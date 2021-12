CRAR presentó un Seven renovado para el sábado

El Círculo Rafaelino de Rugby presentó ayer la XLVI edición del Seven a Side "Ciudad de Rafaela", que volverá luego del parate obligado por la pandemia de 2020. Y lo hará con una importante expectativa, en esta ocasión en una sola jornada a desarrollarse este sábado 4 de diciembre en las amplias y cómodas instalaciones del predio de la Ruta 70. Como viene sucediendo en los últimos años también estará de manera paralela el Seven de Hockey, y con una masiva presencia.

El presidente Alberto Spota señaló su satisfacción por las gestiones realizadas en pos de una organización que garantizará un muy buen espectáculo. "Respecto a hockey ha sido un apoyo fundamental el de la Federación del Oeste Santafesino que nos aseguró una gran participación de clubes. En rugby ya tenemos un prestigio ganado, es más fácil completar el torneo, e inclusive tuvimos que decirle que no a algunos equipos que querían participar".

Luego el dirigente también resaltó que "sobre el final del período previsto redoblamos la apuesta y vamos a hacer también un Seven de Juveniles de 15, 16 y 17 años. Queríamos hacerlo también en 19, pero por los acontecimientos que demoraron el final del torneo Dos Orillas no fue posible".

El inicio de la actividad está programado para las 10, "tempranito, porque tenemos una estructura muy apretada, para cumplir con todos, queremos que cada equipo tenga garantizado un mínimo de cuatro encuentros. Y que puedan participar, disfrutar de la jornada, y la intención es ir terminando aproximadamente a las 19 con las finales".

Por citar algunos de los visitantes, estarán Córdoba Athletic, San Patricio de Corrientes, Santa Fe Rugby, CRAI, de Paraná, Atlético del Rosario, como es sana costumbre. Por la noche, también como es tradicional, habrá un show musical y el evento para que disfruten los protagonistas.

Pese al desarrollo el mismo día del Seven de la República en Paraná, Spota valoró que "tenemos 16 equipos que quieren estar en nuestro torneo, tuvimos que decirle que no a algunos, con lo cual nos vamos mas que contentos y altamente superadas las expectativas que nos habíamos fijado a mediados de año donde todavía estaba la incertidumbre de cómo tendríamos la situación general".



EN DOS FRENTES

Junto a Spota en la conferencia de prensa estuvieron presentes el capitán del plantel superior Nicolás Imvinkelried, y sus compañeros Pedro Rubiolo e Ignacio Sapino, actualmente con presencia en representativos UAR; y por el lado del hockey las jugadoras capitanas Elena Brown (primera), Micaela Chazarreta (reserva) y Sofía Bolea, también del primer equipo.

Imvinkelried, ante nuestra consulta por la postergación de la final con lo que el Seven quedó en el medio, manifestó que "estamos viendo con qué jugadores participar en el Seven, pedimos postergar la fecha de la final con Tilcara (para el 11, cuando en Rosario se determinó que sea el 8 de diciembre). Igualmente nos preparamos esta semana con todo lo que tenemos, pero estamos con la cabeza en dos lados. El Seven nos gusta jugarlo, es para cerrar todo de la mejor manera, pero no podemos dejar de pensar que luego tendremos una final por la que esperamos todo el año".

Sobre el feliz presente de Rubiolo y Sapino, Spota destacó que "hace un tiempo que hemos intensificado la estructura de infantiles y últimamente en juveniles. Nos hemos empezado a profesionalizar de alguna manera. Así vemos el resultado de ellos dos y de Mayco Vivas. El Club tiene mucho que ver, pero en este caso la impronta se la han puesto ellos, la cultura que traen desde sus casas, no hay que perderlo de vista. La familia es el ámbito de donde salen los buenos deportistas". Y en ese aspecto también mencionó la convocatoria en hockey a un entrenamiento regional de Maite Dubas, con vistas a los Juegos Sudamericanos U18 2022.