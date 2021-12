La Bolsa de Comercio de Rosario se metió en el debate

En un comunicado, la Bolsa de Comercio de Rosario expresó su postura respecto al proyecto presentado en el Concejo Municipal de Rafaela, mediante el cual se propone modificar la extensión de las distancias de las zonas urbanas y suburbanas para la aplicación de fitosanitarios.



Según la entidad, "la preocupación por lograr una producción de alimentos de manera sostenible, preservando los recursos naturales y la seguridad de las personas, es un tema de alta prioridad en la agenda de la Bolsa de Comercio de Rosario", sin embargo el tratamiento de este proyecto en particular, "requiere particular atención".



En marzo de este año, en una nota firmada por el periodista Gustavo Gigena para Agroclave, ya se anticipaba este debate que se instaló en el Concejo de Rafaela a partir del proyecto presentado por la concejal del Frente de Todos, Brenda Vimo, que pretende extender los límites de prohibición del uso de fitosanitarios en todo el distrito.



La Bolsa bregó por "la aplicación de las Buenas Prácticas Agropecuarias como un abordaje integral en lugar de la discusión aislada de limitación de zonas de aplicación de fitosanitarios", como una vía para "armonizar los intereses de toda la comunidad, en producir cuidando la salud y el medioambiente".



Y sigue el comunicado: "Existen documentos de organismos públicos que remarcan la importancia de estas Buenas Prácticas como elemento determinante por sobre la distancia de exclusión de pulverizaciones; y evidencia científica suficiente que avala que el correcto uso de los productos fitosanitarios no implicaría riesgos para la sociedad".



La Bolsa instó a que "la discusión se lleve a cabo de manera integral y técnica, abordando las evidencias científicas y fuentes de organismos e instituciones abocados a la temática, en pos de lograr acuerdos que beneficien a la sociedad en su conjunto", cierra el comunicado.