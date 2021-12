Mejoran los rindes de trigo con óptimas condiciones de suelo

A toda máquina comenzó el último mes del año, donde se encuentran los cultivos finos y gruesos, unos finalizando su ciclo en plena tarea de recolección y otros avanzando con la implantación para aprovechar las óptimas condiciones de humedad de los suelos y así garantizar un arranque prometedor. Por eso no es extraño en los campos del distrito ver salir las cosechadoras y camiones cargados de los lotes y a continuación ver entrar los tractores con las sembradoras para terminar de aprovechar la ventana de implantación para la soja tardía o algún maíz silero.Según el Servicio de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el panorama es inmejorable para la agricultura del departamento Castellanos y de la región central de la provincia en general. Es que al acompañamiento climático de los últimos meses se suma“En toda el área de estudio del SEA se registraron montos pluviométricos que variaron entre 10 a 58 mm (en Rafaela 20 mm), por lo que se logró una muy buena infiltración”, que “a posteriori tuvo días soleados, estabilidad y escasa a nula nubosidad”. Esto permitió “recargar los perfiles de los suelos y conformar óptimos ambientes para una segunda semana intensa de actividades de cosecha de trigo, siembra de soja temprana, arroz, sorgo granífero, algodón, soja tardía y monitoreos de los cultivos ya implantados, los que expresaron todo su potencial genético, observándose estados muy buenos con lotes excelentes”.LA REGIÓN A PLENOLa, sus caminos y rutas de transporte por estos días, ilustra el potencial del que es capaz el sector agropecuario y su consecuente actividad económica que llega a cada rincón de la zona. Un escenario sólo opacado por la ausencia de un plan político estratégico que impulse aún más esta condición y que no sólo piense en el campo cuando se trata de cobrar o aumentar tasas e impuestos. Dicho de otro modo,que significan las retenciones, la falta de insumos, la brecha cambiaria, el cepo a las importaciones y algún que otroque busca malintencionadamente interrumpir esta dinámica virtuosa que tantas fuentes laborales moviliza en Rafaela.Continuando con el informe de SEA, “el progreso de cosecha en trigo ya es del 85 %”, representando unas 320.000 ha. recolectadas, con un adelanto intersemanal de 35% respecto al año pasado. “Los rendimientos promedios obtenidos reflejaron el impacto de las lluvias heterogéneas, irregulares o variables que se produjeron en alguna etapa del ciclo del cereal”, pero que en los departamentos centrales Castellanos y Las Colonias, ostenta “”. en tanto la mejor zona de rendimiento se está dando por el momento en los departamentos San Martín y San Jerónimo, “con valores mínimos de 35 - 38 qq/ha y máximos que superaron los 48 - 50 qq/ha, lotes puntuales de 56 qq/ha”.MAÍZ Y SOJABajo condiciones ambientales ideales, como consecuencia de las últimas lluvias de la semana, los cultivares de maíz continuaron expresando todo su potencial genético, desarrollándose sin inconvenientes y evidenciando muy buenos estados, con lotes excelentes. “Para el comienzo del período crítico de floración y fructificación, no se avizoran complicaciones, por lo que las expectativas de futuros rendimientos seguirán mejorando”.En cuanto a soja de primera, en el centro norte provincial, de las 950.000 ha de intención de siembra, ya se implantó el 95%, cuyos cultivares presentan muy buen estado, con un normal crecimiento, lográndose una correcta germinación y emergencia”. Mientras que la soja tardía, se ve beneficiada por las óptimas condiciones ambientales que reinaron en los últimos quince a veinte días, lo que adelantó el proceso de implantación, encontrándose al día de hoy en un un 45% del área estimada total de 550.000 ha.