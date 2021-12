Perotti pidió al Presidente más fuerzas federales

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en Casa Rosada con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien le pidió el envío de más fuerzas federales a la provincia para combatir la inseguridad y el narcotráfico. Así lo indicaron fuentes cercanas al mandatario santafesino, que precisaron que Perotti también pidió ajustar los controles en las cárceles federales.

"Hay que trabajar fuerte en lo que es la presencia federal. Creemos que son necesarias más fuerzas federales", enfatizó Perotti en declaraciones a los medios acreditados en la Casa de Gobierno, entre ellos NA.

Tras reunirse con el jefe de Estado, el gobernador de Santa Fe subrayó: "Se necesita la mayor coordinación y efectividad de las fuerzas provinciales con las fuerzas federales. La actitud clave en el esquema de los fiscales acompañando las investigaciones, porque son quienes llevan adelante las investigaciones".

"Estamos en una situación excepcional que requiere un acompañamiento excepcional de parte de la justicia provincial y de la justicia federal. Ese es un enfoque", argumentó Perotti, y consideró que "los resultados son muy positivos" con "la generación de trabajo".

En ese sentido, el gobernador santafesino puntualizó: "Cada puerta que se abra a una oportunidad laboral es una puerta que se le cierra al delito". "Lo que recordaba de la presencia de las fuerzas federales no solamente en efectivos, sino de la estructura de la justicia federal que necesitamos que tenga un peso diferente en la provincia de Santa Fe", destacó.

El gobernador descartó la "creencia de que hay paquetes mágicos" o "figuras que resuelvan todo de la noche a la mañana", y ratificó: "Con más trabajo y con unidad se puede enfrentar con más éxito cualquier instancia delictiva".

Según indicó Presidencia en un comunicado, Perotti se reunió previamente con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para dialogar sobre "cómo la Nación puede seguir colaborando con el distrito".

Al término del encuentro, el gobernador indicó que se hizo "un repaso de la realidad provincial en su conjunto y un análisis de la problemática de seguridad". "Fue una reunión de rutina del seguimiento, después del acuerdo para que fuerzas federales estén presentes en Rosario, ver la evolución que ha tenido esa presencia y algunas acciones futuras de como seguir", puntualizó.

Según indicó Perotti, el jefe de Estado ratificó su "compromiso" con la provincia, al considerar que "la Nación no puede permitir que en su territorio pase lo de pasa en Santa Fe y en especial en Rosario".

En ese marco, el mandatario provincial afirmó que el Presidente adelantó que de ser necesario "se reforzará" la seguridad en Santa Fe.

Asimismo, planteó al jefe de Estado temas que le "preocupan", tales como "ajustar los controles desde las cárceles federales, desde donde surgían instrucciones para hechos delictivos en Rosario y en la provincia, la cobertura de vacantes en la justicia federal y el impulso del proyecto de ley para la provincia creación de juzgados y mas fiscalías".

"No podemos seguir adelante enfrentando exitosamente la lucha contra delito, y en particular de instancia federal, si tenemos la estructura de hace 30 o 40 años", argumentó.

Por último, el gobernador consideró que "el delito mutó enormemente en la dimensión que ha tenido en estos años y la estructura federal siguen siendo la misma".

Además, Perotti se reunió en la Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con quien hizo "un repaso de este compromiso" con la provincia en materia de seguridad. También, el ministro coordinador informó "su decisión de estar en la provincia en los próximos días, monitoreando el seguimiento de los tema de seguridad".