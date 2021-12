Gran y masiva renuncia

Hay momentos bisagra para muchas personas, que se colocan frente al espejo y se preguntan si están conformes con la vida que llevan cada día y si son felices. La rutina, las condiciones laborales, el lugar en el que uno vive y por donde se moviliza son factores que pueden incidir en avanzar hacia un cambio drástico, en salir de lo que se supone puede ser una zona de confort. Quienes se sentían desbordados con un viaje de dos o tres horas para llegar al lugar de trabajo y, al final del día, con otra demora similar para regresar a casa, patean el tablero de tanto en tanto y escapan de la gran ciudad para bajar un cambio, o dos. Tranquilidad y felicidad son objetos del deseo en tiempos donde la inmediatez, el vértigo y la falta de paciencia parecen dominar las relaciones humanas.En este contexto, se advierte en algunos países un movimiento para mandar todo por los aires y dar un giro copernicano a la vida. Quizás en la Argentina el periodista Marcelo Longobardi exprese en parte lo que está sucediendo y se conoce como la gran renuncia, es decir personas que se despiden de su trabajo agotados y dispuestos a hacer otra cosa por más que resignen un ingreso importante. Longobardi sorprendió a todos hace un par de meses al dejar el aire de la radio más escuchada de la Argentina.El síndrome del trabajador "quemado" (burn-out) por agotamiento, descontento por salarios bajos, rigidez y precarización en las condiciones laborales que ofrecen las empresas, impacto de la Covid-19, son algunas de las hipótesis que ensayan analistas en todo el mundo, también en la Argentina, para explicar un fenómeno que arrancó en Estados Unidos y que se bautizó como "la Gran Renuncia" ("the Great Resignation"), según destaca un informe de Télam. Simplemente, millones de personas que renuncian a sus empleos expresando un malestar generalizado en la pospandemia.Las cifras de lo que ocurre en EE.UU. son gráficas: en septiembre de 2021, casi 4 millones y medio de estadounidenses renunciaron a sus trabajos mientras que en agosto lo habían hecho 4.300.000, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Washington, y los últimos estudios reflejan que la tendencia se mantiene. Algunos analistas pensaron que a medida que se redujera el paquete de asistencia del gobierno de Joe Biden para estimular la actividad económica muchos estadounidenses volverían al mercado de trabajo, pero eso no está sucediendo.Por el contrario, los especialistas advierten que una combinación de factores disparó un descontento con su situación laboral en millones de personas, con especial incidencia entre los trabajadores de mediana edad, de 30 a 50 años, quienes no ven perspectivas de progreso u horizontes de mejora en sus empleos o que vivieron un estrés laboral extremo por la Covid-19.Esta insatisfacción que recorre la vida cotidiana de millones de asalariados tras la experiencia de haber atravesado la pandemia se resume en una frase que la académica y activista estadounidense Patricia Campos-Medina, de la Universidad de Cornell, estado de Nueva York, pronunció al ser consultada por el diario español El País. Dijo que muchos trabajadores vieron que estaban hipotecando sus vidas por salarios miserables.Ese malestar se percibe sobre todo en las actividades que tuvieron una carga horaria excesiva producto de la pandemia, como los empleos ligados a la salud, donde las renuncias de los trabajadores crecieron un 3,6%, y en el rubro tecnológico, cuyos empleadores -paradójicamente- se beneficiaron mucho con el comercio electrónico al que obligaba la cuarentena.Muchos estadounidenses de profesiones liberales están abandonando el trabajo en el formato que conocían -sobre todo presencial- en la búsqueda de calidad de vida; otros lo hacen porque quieren "reformular su existencia", o porque asumen que la realización personal ya no pasa por desarrollarse en el oficio o la carrera.Observado desde la Argentina, el fenómeno muestra en algunos aspectos una realidad cercana y en otros una distancia indisimulable.