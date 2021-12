Galantti y funcionarios del Gabinete ante preguntas y repreguntas de concejales

Ayer por la mañana, se implementó la nueva ordenanza para la presentación del informe de gestión por parte de la Jefa o Jefe de Gabinete con la que se buscó establecer un mecanismo más ágil y productivo para los concejales.

A las 8 de la mañana concurrió al Concejo Municipal la Jefa de Gabinete Amalia Galantti, junto a los secretarios de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, de Desarrollo Urbano, Diego Martino y de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso. Por más de tres horas se prolongó la reunión informativa obligatoria, en la que se respondieron las 30 preguntas que formaron parte del pliego. También hubo varias repreguntas, fundamentalmente formuladas por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico.

Durante el encuentro se brindó información pormenorizada sobre un amplio abanico de temas, entre ellos obras públicas, vivienda, tránsito, educación, la expropiación del "Loteo Aragno", programas de inserción laboral y situación de lavacoches. Esto último, a raíz de muchos reclamos de rafaelinos y rafaelinos que manifiestan maltratos y faltas de respeto por parte de los mismos.

Al finalizar la presentación del informe de gestión, Galantti opinó sobre el nuevo mecanismo: “Creo el cambio es positivo en el sentido de que da bastante más dinamismo; en la anterior metodología era la exposición de la Jefatura de Gabinete que tal vez llevaba dos horas o más, con el informe que era todo muy monótono y sin intercambio. Hoy con este sistema de que nosotros presentamos el informe por escrito -no le quita la longitud que tiene pero por lo menos se hace por escrito y lo pueden leer con tiempo-, nosotros ya tenemos las preguntas puntuales y después venimos con las preguntas y las respuestas analizadas y elaboradas, junto con los funcionarios que le da otra posibilidad de intercambio y termina siendo casi como una reunión de comisión”, sostuvo.



PUNTOS DE INTERCAMBIO

“Hubo algunos temas en donde hubo repreguntas sobre lo que había sido nuestro informe. Parte del informe tiene que ver con las obras que llevamos adelante con el municipio; el plan de obras que realizamos con los aportes de los distintos niveles de gobierno provincial y nacional y como decía la secretaria de Obras Públicas, Bárbara Chivallero, estamos en un momento histórico que nunca hemos vivido, donde estamos recuperando un poco del tiempo y recibiendo las obras que como rafaelinos y rafaelinas nos merecemos y que durante tanto tiempo nos fueron negadas y postergadas”, explicó tal como se los expresó a los concejales.

La funcionaria mencionó que entre los temas expuestos, estuvo la obra del entubado del canal sur, donde contó que está en proceso licitatorio el tramo de La Cañada y del club Ben Hur y se está avanzando con los tramos faltantes. Además, respondió preguntas vinculadas al plan de pavimentación, a las tareas en el adoquinado, sobre la Ordenanza de Pirotecnia y algunas preguntas referidas a los controles de tránsito y a cómo están trabajando desde el área de Protección Vial y Comunitaria. Allí se explicó el trabajo conjunto que se está llevando adelante con el Comando Unificado.



AVENIDA ITALIA Y EL

RECLAMO DE VECINOS

Y COMERCIANTES

La Jefa de Gabinete y los funcionarios presentes también fueron interrogados acerca de la situación de Avenida Italia y los reclamos cruzados de vecinos y comerciantes, donde la respuesta sobre este tema fue dada por el secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, que comentó que se está conversando con los vecinos.

“Cuando se habla al comienzo de la obra de las 130 cuadras de pavimento, la idea fue generar el par vial con Joaquín V. González y por eso fue una de las calles priorizadas para la pavimentación. También recordamos un poco todo lo que significó la pandemia para los comerciantes y porque se toma la decisión de acompañarlos y sostener el doble sentido de circulación. Hoy estos trabajos que van a empezar a realizarse junto con la Universidad para hacer mediciones y obtener datos objetivos, no van a permitir tomar una decisión. Además, por supuesto seguir en el proceso de diálogo con los vecinos y como decía el secretario, a veces se logran los consensos y en los casos en que no primará la mayoría al respecto de tomar la decisión”, precisó la Jefa de Gabinete.



VARIAS REPREGUNTAS

Sobre algunos cuestionamientos a partir de las repreguntas formuladas, Galantti sostuvo que “parte de la modificación de la Ordenanza que preveía el informe de gestión, tiene que ver también con darle la posibilidad de expresar y brindar sus opiniones, consideraciones e ideas a los concejales, más allá de formular las preguntas. Está claro que esto es lo que ocurrió, en algunos casos con mucha vehemencia, pero son situaciones que sabemos con las que nos vamos a encontrar. La síntesis es que se trató de un debate respetuoso, más allá de tener diferentes miradas y sabiendo que hay temas donde las cosas no son blanco o negro”, puntualizo.