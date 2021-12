¿Negri seguirá como presidente de bloque?

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque del radicalismo, Mario Negri, habría conseguido los apoyos necesarios para mantenerse como jefe de la bancada, aunque la pulseada con el porteño Emiliano Yacobitti no afloja y ese sector amenaza con romper filas.A través de una carta pública, que recogió 15 firmas de diputados radicales, este sector que responde al espacio del senador Martín Lousteau tensó al máximo la interna exigiendo la "renovación de las autoridades y de las vocerías del bloque".Según afirmaron, esos cargos deben ser "el reflejo de lo validado por la sociedad en las elecciones".Firmaron al pie ese mensaje, que representa casi una declaración de guerra, Yacobitti, Danya Tavela, Rodrigo de Loredo, Carla Carrizo, Martín Tetaz, Victoria Tejeda, Pablo Cervi, Marcela Antola, Alejandro Cacace, Jimena Latorre, Graciela Brouwer de Koning, Martín Berhongaray, Pamela Verasay, Miguel Nanni y Dolores Martínez.En sintonía con esa carta pública, en las últimas horas comenzó a gestarse la posibilidad de que se quiebre el bloque radical.Esto implicaría que Yacobitti se fuera del bloque y se llevara consigo a varios legisladores. En particular, a los nuevos diputados que fueron electos este año y que están referenciados en Lousteau.Al corriente de la rebelión en su contra, Negri se adelantó a la oficialización de su nombramiento como presidente del bloque y a través de Twitter lo presentó como un hecho consumado, lo que enardeció aún más al grupo de Yacobitti y Lousteau, ya que aún no se anunció formalmente ningún acuerdo.Desde el próximo 10 de diciembre el bloque radical tendrá 45 integrantes por lo que se precisan 23 o más adhesiones para conducirla, número que ya habría superado Negri, según supo NA de fuentes partidarias."Estoy orgulloso de que un grupo mayoritario de diputados del Bloque UCR me pidiera que continúe en la presidencia de la bancada. Esta ha sido una decisión colectiva, no personal. Para mí es un honor enorme, que espero retribuir con compromiso y trabajo denodado como hasta ahora y aún más", dijo Negri.