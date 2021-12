Margarita Stolbizer y su apoyo explícito a Manes

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La líder del GEN, Margarita Stolbizer, subrayó que apuesta a impulsar una eventual postulación presidencial del dirigente radical Facundo Manes por su "capacidad de convocatoria ciudadana", pero aclaró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "es un gran candidato"."Hoy (mi candidato para 2023) es Manes. Trabajé con él en esta etapa para que diera este primer paso a la política, con la mirada puesta en que es una persona que está en condiciones de liderar un proceso de cambio para la Argentina mirando el 2023. Toda su campaña fue un poco eso: hablar de temas de los que no se hablaban en el país", sostuvo la diputada nacional electa por Juntos.La referente opositora señaló que la figura del jefe de Gobierno de la Ciudad no debe ser dejada de lado: "Tampoco quiero descartar a Rodríguez Larreta, que es un gran candidato".Sin embargo, Stolbizer explicó que su inclinación por el neurocientífico se basa en que "tiene una capacidad de convocatoria ciudadana" mayor a la del resto de los posibles postulantes de Juntos por el Cambio."La Argentina necesita una nueva ética y que los ciudadanos se involucren en los cambios que el país necesita y me parece que Facundo es un gran candidato para hacer esa convocatoria", añadió.Por otra parte, al referirse al bloque en integrará con Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya, la líder del GEN indicó que el objetivo es "ratificar ahí una identidad propia que muestre la amplitud dentro de Juntos por el Cambio. No sabemos cómo va a ser el nombre del bloque ni quién lo va a conducir. Tenemos claro que Emilio y yo tenemos un perfil alto y llegamos a la Cámara con mucha experiencia".Al ser consultada sobre la posibilidad de que Florencio Randazzo se integre al interbloque de Juntos por el Cambio, afirmó: "Ojalá, pero veo muy difícil que quienes han competido por afuera tengan disposición a ingresar a un interbloque de una coalición contra la que compitieron".