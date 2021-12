Falleció Sebastián Boscán

El actor Sebastián Boscán falleció el pasado 28 de noviembre a los 41 años, a causa de un cáncer de estómago que venía padeciendo desde hace tiempo. Sin embargo, recién ayer se hizo pública la noticia.

Su papel más recordado fue el de Leandro Santos en "Pasión de Gavilanes", la novela colombiana que fue un furor en latinoamérica.

El periodista Carlos Ochoa, íntimo amigo del actor, comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde se lamentó: "Me duele en el alma tu partida. Gracias, amigo, por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz, Sebastián. Estoy en shock".

Además de su recordado papel en la novela colombiana, Boscán también participó de "La venganza" y en series como "El auténtico Rodrigo Leal", "Montecristo", "Madre Luna" y "Doña Bárbara".

Sus últimos papeles han sido en 2019 en ficciones como "Más allá del tiempo", "El general Naranjo" y "El Barón".

Actualmente, "Pasión de Gavilanes" prepara su segunda temporada a casi 10 años de la primera. No obstante, desde el anuncio del regreso de la novela, Leonardo Zapata (su nombre de pila) reveló que su personaje no formará parte del elenco, pese a que unas imágenes de los rodajes en las que se observa el "Centro de moda" (negocio que tenía el personaje en la historia) hizo pensar a muchos que sí lo haría.

Las exequias del actor se llevaron a cabo en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia, Colombia.