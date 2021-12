Mañana se estrena el filme "Milagro de Otoño"

“Milagro de Otoño” se estrenará mañana y podrá verse en Rosario en los cines del Hoyts Rosario (shopping Portal) y en Cine Arteón (Sarmiento 778). La película, a instancias del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, fue declarada de interés cultural.Se trata de una nueva realización de Arteón Producciones y es el cuarto filme dirigido por Néstor Zapata, el reconocido realizador rosarino. Cuenta con la interpretación protagónica del actor Luis Machín, la música original del maestro Jorge Cánepa, y la dirección de fotografía del también experimentado cineasta Héctor Nene Molina.Asimismo, el largometraje ha sido totalmente realizado por actores, técnicos y músicos de la provincia de Santa Fe, y rodada en sus paisajes naturales, como es habitual en las películas de Zapata.“Milagro de Otoño” es la historia de Faxman (Luis Machín), un “ilusionista” e hipnotizador de marionetas, y de Candelaria, un ángel que llegó y se volvió temprano.Es el momento en la vida de un hombre que siente la necesidad de recuperar su tiempo de amor perdido y terminará negociando con el relojero del barrio, “un verdadero guardián del tiempo”, el regreso, por un ratito, a su pasado.Al elenco, que encabeza Machín como “Faxman”, lo completan Mario Alarcón como “el relojero”, y la presentación de la joven actriz Sol Zaragozi como “Candelaria”; además de la participación de Chiqui Abecasis como “Dante”, y las actuaciones de Bárbara Zapata como “la madre”, Juan Carlos Capello como “el padre” y la presentación especial de Lorenzo Machín, como “Faxman niño”.La producción estuvo a cargo de Enrique Fenizi; la dirección de producción corresponde a Julián Lopez; el montaje a Ignacio Rosselló; la dirección de Arte a Carolina Cairo y Lucas Comparetto; el sonido a Carlos Rossano; el color a Eduardo Sierra; la orquestación a Pablo Pasqualis; los diseños gráficos a Roque Flaherty.La distribuidora es Batata Films, el guión pertenece a Néstor Zapata y Julián Lopez, y está basado en el libro homónimo “Milagro de Otoño”, también de Zapata.“Milagro de otoño” fue invitada especial del 34° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con carácter de Selección Oficial, y galardonada hasta la fecha, en 17 Festivales Internacionales de Cine:- Premio a la Mejor Película de Largometraje Ficción en el VI° Festival Internacional de Cine de Medellín-FestMedallo, (Colombia)-2021;- Premio del Público a la Mejor Película de Largometraje Ficción del LatinUy 12, Festival Internacional Cine Latino de Punta del Este (Uruguay) 2020;- Premio al Mérito Mejor Largometraje en The Accolade Global Film Competition 2021, San Diego, California (EEUU);- Finalista IV° MIFF Festival Internacional de Cine Independiente de Montreal´2020, Canadá;- Finalista BCIFF - Festival Internacional de Cine Beyond the Curve. París, Francia, 2021- Finalista del MosFilmFest - Festival Internacional de Cine de Moscú´21;- Invitada Especial como película de Apertura de la “Muestra Internacional Pulsar”, Santa Fe, Argentina, 2021.Además, como Selección Oficial, participó en los Festivales Internacionales de: Sydney, Londres, Malta, Java, San Diego y Madrid.