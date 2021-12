Lucas Bovaglio no sigue en Morón: ¿será el nuevo DT de Instituto?

La imagen que dejó en Córdoba dirigiendo a la Reserva de Talleres, a la cual la sacó campeón del torneo de Primera División en 2017, sumado a lo que hizo en la reciente campaña de la Primera Nacional con el Deportivo Morón, y principalmente sus principios, su convicción, lo posicionan como ‘EL’ candidato a tomar la conducción técnica de Instituto Atlético Central Córdoba. Así lo indican medios de la docta.

El rafaelino Lucas Bovaglio podría seguir su carrera como entrenador dirigiendo a la ‘Gloria’. En las próximas horas quedará resuelto su destino.

Anoche, el propio Morón comunicó en sus redes sociales: "En el día de hoy, Lucas Bovaglio tomó la decisión de no renovar su relación contractual con nuestra institución por problemas personales que exceden lo deportivo. Desde el Club Deportivo Morón le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos".

Con respecto a su futuro y la posibilidad de llegar a Alta Córdoba, La Voz del Interior manifiesta que el flamante mánager deportivo de Instituto, Federico Bessone, tiene al rafaelino como el principal candidato. El directivo ya mantuvo reuniones con Gustavo Sapo Coleoni, sin trabajo tras su paso por Central Córdoba, y con Ángel Guillermo Hoyos, ex Aldosivi, Talleres e inferiores del Barcelona de España, ninguno prosperó.

Bovaglio hizo una buena campaña con el Deportivo Morón, llevándolo a jugar el Reducido por el segundo ascenso, siendo eliminado por Quilmes en cuartos de final.

El 'Moncho', de 42 años, es un ex futbolista oriundo de Rafaela, que inició su carrera en Atlético y jugaría también en Los Andes, Maracaibo de Venezuela, Deportivo Táchira, Estudiantes Tecos de México y Talleres, donde se retiró en 2015.

Luego de culminar la participación de Morón, desde Alta Córdoba abrieron contactos con el círculo íntimo de Bovaglio para saber sus intenciones.

Y el entrenador aseveró que antes de tomar una decisión sobre su futuro debe dialogar con la directiva de Morón, que pretende retenerlo. Ayer lo hizo...

Su ayudante de campo es Fernando Clementz, ex jugador de la institución de Alta Córdoba, que se transforma en otro factor importante a la hora de su posible arribo a la Gloria.

Con este panorama, hoy Bovaglio es el técnico mejor perfilado para tomar el gran desafío que será dirigir a Instituto en 2022.

El Albirrojo buscará volver a ser protagonista de la Primera Nacional, con un DT y un plantel que deberán estar a la altura de ese objetivo.

“Me gustan los equipos protagonistas y para eso hay que tomar riesgo”, dice siempre Bovaglio a la hora de hablar de su filosofía futbolera.

En los equipos que dirigió, siempre “la idea es tratar de armar un mix de jóvenes y jugadores con experiencia”.

Además, siempre remarca que algo clave es generar “sentido de pertenencia”.

“Queremos armar un equipo competitivo, que tenga sello propio, que el hincha sepa a lo que juega. Podemos hacerlo con trabajo, compromiso y con la ayuda de todos. Es la forma de que transitemos este camino orientados en una misma dirección, porque si queremos que esto llegue a buen puerto no hay otra alternativa que tirar todos para el mismo lado”, había avisado antes de llegar a Morón.