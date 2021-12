Dos jugadores de CRAR al Seven de la República

El seleccionado de Seven de la Unión Santafesina quedó confirmado para disputar el 37º Seven de la República, este sábado 4 y domingo 5 de diciembre en Paraná. Dentro de su plantel estarán los jugadores Manuel Mandrille y Santiago Kerstens, del Círculo Rafaelino de Rugby, mientras que uno de los entrenadores del staff técnico es Maximiliano Bertholt.

Las alternativas del tradicional evento que regresa tras el parate por la pandemia en 2020, tendrá lugar en la sección El Plumazo del Club Estudiantes y en el anexo la Tortuguita del Paraná Rowing.

Serán rivales en la instancia clasificatoria de la escuadra que tendrá a Pablo Pfirter como Head Coach, los seleccionados de Santiago del Estero, San Juan y Uruguay.



TODO EL PLANTEL

Leandro Rivero (Cha Roga Club); Alejandro Molinas, Franco Radín y José Gálvez (CRAI); Santiago Kerstens y Manuel Mandrille (CRAR de Rafaela); Agustín Foradini (c), Bautista Galassi, Gonzalo Galán, Lucas Fertonani, Valentín Fernández y Santiago Gorla (Santa Fe Rugby).



CRAR PRESENTA EL SEVEN

Este miércoles 1 de diciembre, a las 18hs en la sede del club, el Círculo Rafaelino ofrecerá una conferencia de prensa lanzamiento del XLVI Seven a Side Ciudad de Rafaela. El torneo se juega el sábado 4 de diciembre.