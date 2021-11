¿A juicio político por los sobreseimientos?

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El diputado nacional electo Ricardo López Murphy encabezó ayer un pedido de juicio político contra los jueces que sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos y al resto de los imputados en las causas por la explotación de las empresas hoteleras familiares Los Sauces y Hotesur.López Murphy y el resto de los denunciantes consideraron, a través de una presentación de 24 páginas ante el Consejo de la Magistratura, que "no existe excusa alguna para no celebrar el juicio" y acusaron a los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado de haber "desoído todas las resoluciones que se dieron a conocer previamente en estas cuestiones"."El accionar de los magistrados al intentar dotar de aparente sustento jurídico el sobreseimiento sin juicio, avasalla cualquier análisis razonado del plexo normativo vigente, ello es manifiesto y debe ser investigado", sostuvo la denuncia.López Murphy firmó la presentación junto su futuro colega diputado Roberto García Moritán (el marido de la modelo Carolina "Pampita" Ardoahin); a la ex jefa de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico; y a la legisladora porteña electa Marina Kienast, todos con el patrocinio letrado del abogado José Lucas Magioncalda, uno de los referentes de la Fundación Apolo, de intensa presencia en la Mesa de Entradas de Comodoro Py 2002.El escrito denominó "casita de paja" al Poder Judicial y acusó a los jueces que dispusieron el sobreseimiento de haber "tergiversado de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a CFK y al resto de los acusados".