Un pedido de prisión para De Vido y Jaime

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió ayer que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de casi 16 millones de pesos, y que el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, reciba una pena de cuatro años, por la compra de trenes inutilizables a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.La fiscal sostuvo que, además de la operación que terminó siendo perjudicial para el erario (puesto que los trenes eran considerados "chatarra" y la intención de repararlos en talleres ferroviarios locales nunca se concretó), Jaime cobró un soborno del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.Para Vázquez, la fiscal pidió la pena de cinco años y ocho meses de cárcel, más el pago de una multa del orden de los 11 millones de pesos.El tramo final del alegato de la fiscal, que había comenzado el 15 de noviembre pasado, se focalizó en la cuantificación del pedido de pena formulado al Tribunal Oral Federal número seis, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico, como magistrado suplente.Los ex funcionarios están acusados por "administración fraudulenta y cohecho" por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.