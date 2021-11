Alerta por la Ómicron

Desde el viernes pasado hay una nueva variante del coronavirus en la categoría de "preocupación" a nivel mundial. Se llama Ómicron, según la designación con letras griegas de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Ante el alerta, laboratorios científicos públicos y empresas que desarrollaron las vacunas ya están haciendo estudios para verificar si los inoculantes mantienen su alta protección cuando una persona ya inmunizada se expone a la Ómicron.Desde que Sudáfrica detectó la variante en pacientes con Covid-19 la semana pasada y compartió con transparencia los datos con la OMS, laboratorios de vigilancia genómica se pusieron a buscarla en otros países.Hasta ayer, ya se detectaron más de 160 casos en Botsuana, Holanda, Australia, Reino Unido, Israel, Canadá, Hong Kong, Dinamarca, Austria, Italia, Bélgica, República Checa, Alemania, Francia, Japón y Suiza."La probabilidad de una mayor propagación potencial de Ómicron a nivel mundial es alta", señaló la OMS en una nota técnica, pero agregó que "no se reportaron muertes relacionadas con la nueva variante".Pero sí se sabe que tiene una inusual combinación de mutaciones que, según temen los expertos, podría hacerla más transmisible y permitirle eludir la protección inmunitaria, incluida la generada por las vacunas que ya se desarrollaron y aplicaron.El 54,2% de la humanidad ya recibió al menos una dosis de vacunas. Aunque se ha registrado un acceso desigual: en los países de bajos recursos, solo el 5,8% de la población recibió una dosis.Una de las preguntas del momento es si las actuales vacunas mantendrán su alta protección frente a la variante Ómicron.Mientras tanto, la OMS informó que viene trabajando "con socios técnicos para entender el impacto potencial de esta variante en las contramedidas existentes, incluidas las vacunas".El organismo agregó que "las vacunas siguen siendo fundamentales para reducir las enfermedades graves y la mortalidad, incluso contra el virus dominante que circula en este momento, identificado como Delta".Los estudios ya están siendo llevados a cabo en diferentes laboratorios públicos y en varias empresas que desarrollaron vacunas, entre ellos Pfizer-BioNTech y Moderna.Se estima que los resultados no estarán listos hasta dentro de dos semanas como mínimo. Pero las mutaciones que tiene Ómicron sugieren que lo más probable es que las vacunas sean menos eficaces, en un grado desconocido, de lo que fueron contra cualquier variante anterior.No obstante, los investigadores reconocieron que todavía no hay respuestas concretas a estas tres preguntas: La primera es cuál es la tasa de propagación respecto de la Delta. La segunda es si causa la misma enfermedad que Delta y finalmente, la tercera es hasta qué punto puede evadir la inmunidad.Las tres preguntas son cruciales. Se admitió que ya existe una pista sobre la primera pregunta, por cuanto algunos datos iniciales sugieren que el virus se podría propagar rápidamente. Sin embargo, advierten que esto puede cambiar.Respecto del segundo interrogante, se asegura que es demasiado pronto para tener mayores. En cuanto a la tercera, se espera que sea menos susceptible a la inmunidad, pero también será necesario aguardar un tiempo prudencial.Las vacunas actuales son seguras y eficaces y han reducido enormemente las enfermedades graves y las muertes, pero además hay nuevos medicamentos elaborados por distintos laboratorio que se van a estar aplicando en el corto plazo.Más allá de la vacunación, la ventilación es una medida eficaz, así como el uso del barbijo o mascarilla, que reducen claramente la posibilidad de contagios, tanto que la OMS insistió en su utilización para evitar la relajación.Por último debe señalarse que el equipo de Moderna observó 50 mutaciones en la nueva variante, que podrían hacerla más transmisible y permitirle eludir las respuestas inmunitarias generadas por la vacunación y la infección previa.