OEA instó a presionar al régimen de Daniel Ortega

El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen de Daniel Ortega, para que el país centroamericano "retome el camino de la democracia".Almagro hizo ese nuevo llamado durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, país que el 19 de noviembre anunció su intención de salir del organismo."La comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras, y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia", dijo Almagro.Ante el deseo de Nicaragua de salir de la OEA, el secretario general abogó por "renovar los esfuerzos para defender la democracia y los derechos del pueblo nicaragüense".Consideró que la OEA debe seguir "desempeñando un papel fuerte y contundente" a la hora de exigir elecciones "libres y transparentes" y la liberación de los presos políticos, además de "promover" cualquier posible diálogo entre la oposición y el gobierno de Ortega.El 19 de noviembre, Nicaragua anunció su retiro y acusó de "injerencia" a la OEA después de que la 51° Asamblea General aprobara una resolución, en la que aseguraba que las elecciones del 7 de noviembre en la que Ortega (Daniel) fue reelegido, carecieron de "legitimidad democrática" y no fueron "ni libres, ni justas, ni transparentes".Para efectuar su salida, Nicaragua denunció la Carta de la OEA, el documento fundacional del organismo firmado en 1948.Según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA tiene que esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.Durante la reunión de ayer, Michael Campbell, el representante de Nicaragua en la OEA, aseguró que la decisión de salir del organismo es "irrevocable"."El pueblo y Gobierno digno de Nicaragua renuncia a formar parte de esta organización cautiva en Washington instrumentalizada en favor de intereses norteamericanos, convirtiéndose en constructora de injerencias y desacuerdos, en prejuicio de los pueblos de América Latina y el Caribe", manifestó Campbell.El diplomático intervino de manera remota durante la reunión del Consejo Permanente, que fue virtual por la pandemia.Detrás de Campbell, se veía un enorme cuadro del héroe nacional nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934), conocido como el "general de hombres libres" y quien inspiró la revolución sandinista, que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.Ortega fue uno de los guerrilleros que participó en esa revolución. Además, coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990.Retornó al poder en 2007 y fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo en las elecciones del pasado 7 de noviembre, rechazados por la mayoría de la comunidad internacional.Mientras tanto, se conoció que Edgard Parrales, de 79 años, fue apresado cuando iba saliendo a realizar una gestión bancaria. Ni siquiera salió de su domicilio en Managua.El régimen de Daniel Ortega está usando, entre otras, la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea Nacional, el 27 de octubre del 2020, para acallar las voces críticas y al periodismo independiente. En las cárceles nicaragüenses se encuentran al menos seis personas ligadas directamente al periodismo y siete más detenidas por las opiniones que han dado en medios de comunicación o redes sociales. azul, Toyota Corolla, se bajaron dos hombres de civil que lo agarraron por la fuerza cuando aun estaba en el jardín de su vivienda. "¡Me están llevando por la fuerza!", alcanzó a gritar antes de desaparecer como ha ocurrido con centenares de nicaragüenses que son secuestrados y luego de un tiempo aparecen enjuiciados por el régimen de Daniel Ortega.Por la mañana de ese día, Parrales participó en una entrevista en Canal 10 de televisión, en donde analizó, desde su experiencia como exembajador de la OEA, la salida de Nicaragua de ese organismo y las consecuencias que tal decisión tendrá.Este abogado y exsacerdote era una de las pocas voces que opinaba y criticaba al régimen de Daniel Ortega a cara descubierta."No, no tengo miedo a que me capturen. Solo hago uso del derecho que la Constitución Política me da, aunque con estas personas uno nunca sabe", expresó en la nota que le realizaron.El régimen de Daniel Ortega está usando, entre otras, la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea Nacional, el 27 de octubre del 2020, para acallar las voces críticas y al periodismo independiente.En las cárceles nicaragüenses se encuentran al menos seis personas ligadas directamente al periodismo y otras siete detenidas por las opiniones que han dado en los medios de comunicación o en las redes sociales."En Nicaragua ya nadie quiere opinar. Las fuentes han dejado de contestar, y si contestan se excusan de no poder hablar, y si hablan piden que sea a condición de anonimato", señaló un periodista que también pidió mantener en reserva su identidad.Por seguridad, los periodistas hace rato dejaron de firmar sus artículos y evitan identificarse como tales en las coberturas, que en la mayoría de los casos se realizan de forma clandestina.Muchos periodistas ya abandonaron sus carreras para dedicarse a actividades de menor riesgo y se estima que unos 80 han salido al exilio, desde donde siguen informando a través de plataformas digitales.