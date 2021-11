Este jueves se vota la nueva ordenanza de fitosanitarios

Este lunes en la reunión de comisión del Concejo, recibieron despacho los tres proyectos referidos a fitosanitarios: el impulsado por Brenda Vimo (PJ); el de Lisandro Mársico (FPCyS); y el de Leonardo Viotti (Juntos por el Cambio).Se resolvió que el jueves en el recinto, de acuerdo con el orden en que ingresaron los proyectos, harán uso de la palabra los concejales (Vimo, Mársico y Viotti) y luego se habilitará el debate libre. Si bien las iniciativas del bloque oficialista y del FPCyS, no cuentan con los votos necesarios para lograr su aprobación, se acordó permitir que todos los proyectos obtengan despacho y puedan llegar a la sesión y ser argumentados por sus autores.Mársico señaló que “como sabemos que va a venir gente el jueves a la sesión, convenimos constituir el Cuerpo en comisión, se va a permitir un debate libro, lo conocido como tratamiento sobre tablas y además acordamos el orden en que va a hablar cada uno de los miembros informantes. Este tema viene estando en agenda desde hace mucho tiempo, las posiciones están claras, las ideas y las convicciones están claras, con lo cual es necesario sacar esta Ordenanza. Obviamente que mi proyecto no cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado, pero como estuve trabajando mucho obtuve la firma de Marta Pascual que me acompañó para que mi proyecto sea tratado”, explicó.Por su parte, Marta Pascual manifestó: “El bloque de Juntos por el Cambio tiene su propio proyecto, donde creo que hemos incluido algunas cuestiones que han sido superadoras, permitiendo la aplicación de productos biológicos y acorde a lo que nosotros venimos observando del avance de la ciencia y la tecnología que es muchísimo. Agradeciendo por supuesto a la cantidad de gente que se involucró para ayudarnos en la confección de este proyecto; incluso hay que destacar como se han involucrado los productores, que ellos mismos han salido a buscar ideas y la posibilidad de aplicar nuevas técnicas con el asesoramiento del INTA. Sabemos que han recurrido a este organismos para poder estar actualizados respecto a las técnicas que se utilizan y a lo que hoy en día se viene realizando, que es aplicar la menor cantidad posible de productos fitosanitarios químicos”.La edil subrayó que “gracias a la tecnología de precisión, es posible aplicar mucho menos productos, realmente donde es necesario y otras formas de trabajo de la tierra, con cultivos de cobertura, mediante buenas prácticas y con un manejo integrado de plagas; estamos convencidos de que tenemos una Ordenanza superadora”.Acerca de los puntos de discusión, Pascual dijo que “los puntos de desacuerdo básicamente están en la cantidad de metros de restricción, que nosotros creemos que no están dadas las condiciones para lo planteado por el bloque del PJ. Tenemos que legislar para Rafaela. En nuestra ciudad se vienen realizando los controles y no hemos advertido ningún cambio alarmante que genere la necesidad de poner una restricción más allá de los 200 metros. Nosotros dentro de esos metros, también estamos solicitando que se permita la aplicación de productos biológicos”, finalizó.SISTEMA DE ATENCIONPRIMARIA DE PERROS Y GATOSFinalmente y después de haber mantenido reuniones con proteccionistas, funcionarios del Ejecutivo y veterinarios, se dio despacho al proyecto de Ordenanza presentado por Juan Senn, para crear un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos, generando una herramienta importante para la salud pública de la ciudad.Senn manifestó su satisfacción por conseguir el respaldo para que este proyecto obtenga despacho y sea votado el jueves 2 en sesión ordinaria. El concejal justicialista contó que la iniciativa original sufrió algunas modificaciones en el articulado, donde se agregó un artículo en el que se le pide al Ejecutivo que modifique el nombre del área de Zoonosis y que pase a llamarse Salud Animal y Zoonosis. Además se incorpora la idea de implementar un programa educativo en donde se haga entrega de material informativo a las familias que concurran con su mascota y también se fomenten campañas de concientización y charlas educativas sobre el cuidado de los animales; las mismas podrán realizarse en escuelas y/o establecimientos que se consideren oportunos.Por otra parte se incorpora la figura del director de gestión, un pedido formulado por la concejal Marta Pascual quien acompañó a Juan Senn en una charla que se llevó a cabo el último viernes y de la que participaron integrantes del Círculo de Veterinarios, una concejal de Sunchales y un médico veterinario de Santa Fe.OTROS PROYECTOSEste lunes también recibieron despacho los siguientes proyectos: Ordenanza para modificar el Código Urbano; Minuta de Comunicación solicitando construir