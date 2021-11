Con el pie en el acelerador, este jueves se vota el Código Urbano

En las últimas semanas se desarrollaron distintas reuniones respecto a la modificación del Código Urbano de Rafaela, que no lograba avanzar a buen puerto desde 2008. Finalmente y después de mucho debate y en busca de acercar posiciones, este jueves se votará esta Ordenanza fundamental para el ordenamiento urbano de la ciudad. Con puntos que no lograron consensuarse, el proyecto llega al recinto y allí terminará de tomar forma la nueva norma.Al respecto Jorge Muriel explicó: “Creo que este era uno de los temas que teníamos que cerrar y nos comprometimos a tratarlo y a votarlo antes del 10 de diciembre. Entiendo que vamos a tener el día jueves una sesión con otro tema importante como lo es el de fitosanitarios, pero en donde también lo es Código Urbano que durante muchísimo tiempo (y en los siete años que llevo como concejal) lo venimos discutiendo, siempre faltaba algo y nunca se llegó al consenso”.El edil oficialista dijo que si bien no se llegó a un consenso, “decidimos darle despacho al proyecto que viene del Ejecutivo y que se modificará después en función de algunas cuestiones solicitadas por la gente de las Cámaras y Colegios de Profesionales, donde los concejales de Juntos por el Cambio y el concejal Mársico tratarán de introducir esas modificaciones en la sesión. Repito, había que cerrar el tema y nosotros vamos a apoyar el proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con la superficie verde absorbente, el punto más álgido en discusión; si bien hay otros puntos en los que no se llegó a un acuerdo, yo creo que ese fue el punto con más diferencias, donde el Ejecutivo había hecho en un primer momento una propuesta de un 15% que después se bajó a un 5% de superficies verdes, que pueden ser terrazas verdes, jardines colgantes”, detalló. Muriel remarcó que la intención es “modificar el actual Código Urbano que tiene vigencia desde el 2008”, y avanzar en un tema crucial para una Rafaela que crece de manera exponencial.