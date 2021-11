Emerger: rebrote de Covid en Europa ¿por qué aumentaron los casos?

En los últimos días nos vemos sorprendidos por imágenes provenientes de algunas capitales de Europa donde manifestantes protestaban violentamente contra las nuevas medidas restrictivas impuestas por los gobiernos ante la nueva ola de covid-19.Así escuchamos al ministro de salud alemán diciendo que de esta saldrían vacunados, curados o fallecidos, en un 57% de los casos solamente de su población y principalmente en localidades del este de Alemania están vacunados en forma completa.En Países Bajos, Austria y norte de Italia es donde más se observó la carencia de la vacunación completa e incluso de primeras dosis.En Austria se decretaron restricciones totales como si fuese en fase 1 ya que se registraron 1700 casos nuevos en personas de 18 a 59 años de edad, en tanto que en Italia principalmente en Milán sabemos que las personas de 18 a 29 años son los que menos se aplican la segunda dosis.Cerca de 700,000 muertes podría haber en Europa durante la etapa invernal en relación con esta nueva ola de covid.Sí bien esta cuarta ola de covid registrada en Europa tiene menor mortalidad que las anteriores, repuntó un 55% de los casos solo en el último mes.El, indica: “La situación de la Argentina podría no ser semejante a la de los países mencionados debido a que tenemos un 80% de la población vacunada con una dosis, un 62% vacunados con dos dosis y un 3% vacunada con tres dosis o tercera dosis de refuerzo. Actualmente en nuestro país el personal de salud, los inmunocomprometidos y las poblaciones de ancianos ya están siendo inmunizadas luego de los 6 meses de la segunda dosis en que comienzan a descender los niveles de anticuerpos contra el coronavirus”.La libertad de optar por no vacunarse significa no cuidar al prójimo y a la comunidad entera. Es fundamental vacunar a los infantes ya que se evita el contagio familiar y comunitario de los casos más graves. Sabemos que el inmunizado puede portar el virus, pero con una sintomatología de leve a moderada.América del Sur está en este momento en mejor situación epidemiológica siempre que se sigan cuidando y no se relajen los controles sanitarios y los rastreos.Ense frenó la apertura que estaba operando en todo el país y se reinstalo el pase covid donde hubo unos 2000 casos en los últimos días mientras que en el mes anterior en octubre había 200 casos.Ense planea una vacunación en alta escala y comenzó hace una semana para mejorar el nivel de inmunización que actualmente tiene solo un 61%.Enal levantarse las restricciones se está controlando la población con el uso de mascarillas y barbijos y sabemos que no hubo éxito en el uso de la vacuna Sputnik originaria de ese país en cuanto a su promoción y su aplicación.Ense esperaban medidas ya que el número de internados diarios por covid es de lo más alto dentro de los últimos meses desde el mes de agosto.Ense requerirá el pasaporte covid para acceder a las actividades sociales, eventos deportivos, en instituciones geriátricas y consiste en tener una vacunación completa o haber tenido covid en los últimos seis meses o tener un pcr negativo en las 72 horas anteriores a mostrar dicho pase.En España la incidencia es de 160 contagiados cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y por ahora los enfermos graves ocupan del 6 al 10% de las camas de terapia intensiva, cerca de 80% ya tiene las 2 dosis sobre 47.4 millones de personas.Asimismo, la incidencia de esta ola de covid en Países Bajos ha sido de 1528 personas por 100,000, en Reino Unido 853, 5 personas por 100,000, en Alemania 818, en Francia 308 y en Italia 212.Enpocos habitantes usan el barbijo, pero en Bruselas solo poco más del 52% están vacunados y se planea exhibir el pase sanitario para actividades públicas y sociales.Desde, explican: “Todo indicaría que las vacunas aplicadas hacen más de 6 meses, las escasas inmunizaciones en adolescentes, el abandono de los cuidados y la llegada del frío serían los factores responsables de la expansión de esta ola de contagios de covid principalmente de cepa Delta.En este sentido es fundamental vacunar luego de los 6 meses de la segunda dosis con un refuerzo e insistir en la población adolescente”.Se debe alcanzar un porcentaje mayor o igual al 85% para que las futuras olas de coronavirus sean de menor impacto sin dejar los cuidados que veníamos teniendo en cuanto al uso de barbijo ventilación y realizar actividades al aire libre.Actualmente en nuestro país un 40% de las personas no tiene la segunda dosis aún, la circulación de la cepa Delta está alcanzando al 70% de los casos registrados en Argentina.Es evidente que vamos a convivir con esta cepa de coronavirus covid-19 en todas sus variantes durante los próximos años por tanto tratar de evitar las restricciones a fase 1 y 2 que afectarían tanto lo económico cuanto lo social es fundamental dentro de los planes sanitarios futuros.A la situación sanitaria actual, se le agrega la aparición de la cepa sudafricana u Omicron cuyos síntomas son: fiebre baja, tos irritativa, dolor de garganta y mucha fatiga. No habría perdida de olfato y gusto. Esta cepa presenta casi 45 mutaciones y si bien no aparece como más letal, la cantidad de mutaciones implica que sea más contagiosa aún entre quienes tengan la vacunación completa. Por lo tanto, requerirá una modificación de las vacunas vigentes a la fecha.