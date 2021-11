Sensaciones y sentimientos

POR HUGO BORGNABELGRANO 6011Pocas direcciones de domicilios han quedado tanto en el lenguaje de las generaciones siguientes.Una es “Corrientes 348”, donde las prudentes alfombras del segundo piso no hacían ruido para no interrumpir al amor. Curiosamente, en “A media luz” hay otra dirección –Juncal 1224, donde se podía telefonear sin temor- que quedó en algunas versiones sin la vida propia y perenne que es el canto. Pero vayamos a la que viene al caso y configura al título.“¿Belgrano 6011? / quisiera hablar con Renée / ¿No vive allí? No, no corte / ¿Podría hablar con usted? / No cuelgue, la tarde es triste / me siento sentimental / Renée ya se que no existe / Charlemos, usted es igual”El tango históricamente consagrado se llama “Charlemos”, y data de 1940. El autor de la letra y la música es Luis Rubinstein (Luis Moisés Rubinstein) Narra una emocionante historia –que en un momento especial conmueve- que podría originar una novela y hasta una película. Además, en sí misma, contiene un relato profundamente sentimental, con hallazgos estilísticos de muy precisa síntesis.“Charlando soy feliz / la vida es breve / soñemos en la gris / tarde que llueve / hablemos de un amor / seremos ella y él / y con su voz / mi angustia cruel / será más leve”En esta parte del relato –porque verdaderamente desde lo literario se insinúa notablemente la presencia de una historia- se nota el juego conjunto de situación y pretensión del autor, poniendo en evidencia desde ese momento su estado de ánimo.“Charlemos nada más / soy el cautivo / de un sueño tan fugaz / que ni lo vivo / charlemos nada más / que aquí en mi corazón / oyéndola siento latir / otra emoción”.Esa y otras emociones llegarán en la letra -ya bien avanzada- del contacto telefónico. Alguien habla y filosofa, sin que se perciba si del otro lado del “tubo” (entonces se nombraba así al receptor que permitía oír la voz interlocutora) le estaba llegando respuesta.A continuación la historia toma un fuerte matiz dramático:“¿Qué dice? ¿Tratar de vernos? / sigamos con la ilusión / hablemos sin conocernos – corazón a corazón”.La inquietante revelación aparece en los dos últimos versos y obliga a releer todo el texto.“No puedo, no puedo verla / Es doloroso, lo sé / ¡Cómo quisiera quererla! / Soy ciego… perdóneme”Aparece en este punto, atentos lectores, la sorpresa, y se muestra la habilidad creativa de Rubinstein; el final ambiguo, apoyado en un recurso literario. Dice el hombre “no puedo verla” jugando con la idea del impedimento del no vidente y con el significado paralelo de entender “verla” como participante de un encuentro.Quedamos tocados por la situación poco común; los que seguían atentos la situación de que una composición tanguera tuviera esta complejidad, los que buscaban un final a su medida y deseaban ardientemente que la mujer en cuestión aceptara la propuesta, y también los que, de un modo fatalista, optarían sin demasiada voluntad a la imposibilidad de la relación, adhiriendo a la idea de que con la lograda belleza triste había que darse por satisfechos.Hablemos de persona a persona, lectores atentos, desde el fondo de sentimientos envueltos en música: imaginen un “sí” tan sonoro como el de todas las notas musicales juntas.Piensen en la esperanza de dos solitarios, surgida de un llamado intencionalmente casual.Y saluden con afecto a ese Renée que, sin existir, permitió algo bueno y bello.Hugo Borgna