Con alegría, entusiasmo y esperanza despidió el presente ciclo lectivo

La Universidad de la Mediana y Tercera Edad-UMTE- del Grupo PASI 1, ayer dio comienzo a la despedida del ciclo lectivo 2021, acto que contó con la presencia de algunos de los talleres y hoy, el salón de actos volverá a recibir a los participantes de los restantes talleres, actividad que se decidió desdoblar por razones sanitarias.

El encuentro, muy sencillo, tuvo la finalidad de congregar a todos los adultos mayores que concurren a las diversas especialidades, para dar un cierre formal a la actividad desplegada este año, compartir un momento de alegría y también expresar los deseos de buenaventura para el siguiente año.

En primer término ofreció un mensaje la presidente del Grupo PASI 1, María Enriqueta B.. de Pellegrini, quien señaló que, tras las restricciones pasadas, estar juntos para la conclusión de un año "es como vivir un sueño", enfatizó que sienten "mucha alegría por haber podido hacer esta pequeña parte de la actividad", desde el pasado mes de agosto.

Recordó que vivieron momentos muy duros, tanto que en muchos momentos sobrevoló el temor de no poder reabrir la UMTE.

Puso énfasis en señalar que desde el Grupo PASI "decidieron no bajar los brazos", destacó la postura de un grupo de socios que abonó las cuotas de 2020 - en el que no habían funcionado-, y pudieron comenzar, con limitaciones y con muchos cambios.

También recordó que hubo una interrupción cuando la situación sanitaria se volvió alarmante.

Con gratificación resaltó la reapertura que tuvo lugar en el mes de agosto, remarcando que en estos cuatro meses de actividad no se constató ningún caso.

También tuvo términos elogiosos para exaltar el cumplimiento de los protocolos, tanto por parte de alumnos, como docentes.

Tras reafirmar que seguirán ocupándose de mantener en condiciones el edificio expresó buenos deseos para las vacaciones.

A continuación Noemí Battistoni tuvo términos de reconocimiento a la labor de María Enriqueta. Además señaló que por problemas familiares estuvo un lapso alejada del establecimiento, y, en ese sentido agradeció el apoyo y acompañamiento que recibió. Por otra parte destacó también la tarea armoniosa en cuanto a la relación con todos los docentes.

También expresó buenos deseos.

Por su parte Raimelda Restelli manifestó que "fui muy feliz aquí, no imaginaba poder volver y hacer algo en la UMTE", destacó que la intención es trabajar para tener una casa feliz, y abierta para todos los que deseen seguir disfrutando y aprendiendo.Concluyó con expresiones de buenos deseos.

Seguidamente Belkys Passini leyó una poesía e Italo Signorini leyó un trabajo de su autoría, en italiano.

Con participación masiva de los asistentes, bajo la dirección de Walter Colasso, fueron entonadas dos canciones.

Y así, con sencillez, mucha alegría y una gran expectativa para el próximo ciclo lectivo, se dio por concluida la ceremonia.