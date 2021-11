Unión goleó a Atlético Tucumán

BUENOS AIRES, 30 (NA) -- Unión le ganó ayer por 3 a 0 a Atlético Tucumán con un triplete de Juan Manuel García en el estadio "15 de Abril" y se metió momentáneamente en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, en un partido correspondiente a la fecha 23 del torneo de la Liga Profesional.García fue el encargado de abrir el marcador de penal a los 33 minutos de la etapa inicial, mientras que a los 40 estiró la diferencia y, ya en el comienzo del complemento, el delantero anotó el tercero y selló el resultado definitivo.Con esta victoria, los dirigidos por el uruguayo Gustavo Munúa alcanzaron los 50 puntos en la tabla anual y superaron a Rosario Central en el último puesto que transitoriamente se quedaría con un pasaje a la Sudamericana, a la espera de los encuentros restantes de la jornada.Estadio: 15 de Abril.Árbitro: Nazareno Arasa.Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Ezequiel Roldán, Juan Portillo, Gastón González; Juan Nardoni y Juan Manuel García. DT: Gustavo Munúa.Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Abel Bustos, Cristian Erbes, Leonardo Heredia; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Martín Anastacio.33m PT de penal, 40m PT y 8m ST Juan Manuel García (U)11m. Joaquín Pereyra por Cristian Erbes (AT) y Renzo Tesuri por Ramiro Carrera (AT); 13m. Nicolás Cordero por Juan Manuel García (U) y Nicolás Peñailillo por Gastón González (U); 19m. Cristian Menéndez por Augusto Lotti (AT); 24m. Mauro Pittón por Juan Portillo (U) y Marco Borgnino por Juan Nardoni (U); 37m. Nicolás Laméndola por Leonardo Heredia (AT) y Óscar Benítez por Ramiro Ruiz Díaz (AT); 42m. Lucas Esquivel por Claudio Corvalán (U).